Безрассудство рядом с нами: как предохраняются женщины Молдовы

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. По данным Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты, 17% женщин репродуктивного возраста (от 15 до 49 лет) не располагают средствами контрацепции и не планируют беременность.
Лишь одна треть женщин репродуктивного возраста применяет современные контрацептивы, еще 14% предпочитают предохраняться традиционными методами. Кое-кто даже прибегает к "народным" средствам, но специалисты утверждают, что эта практика неэффективна и пагубно влияет на здоровье.
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И это при том, что семь категорий лиц могут получать контрацептивы бесплатно.
Вот они:
— молодежь до 24 лет;
— семьи с низкими доходами;
— ВИЧ-инфицированные;
— лица, находящиеся под наблюдением нарколога;
— лица с психосоциальными отклонениями, находящиеся под наблюдением психиатра и семейного врача;
— женщины-жертвы сексуального насилия;
— женщины, сделавшие аборт за минувшие 365 дней.