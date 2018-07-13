Безрассудство рядом с нами: как предохраняются женщины Молдовы

Минздрав приводит список категорий лиц, которые могут бесплатно получить контрацептивы - поможет ли это улучшить ситуацию?

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. По данным Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты, 17% женщин репродуктивного возраста (от 15 до 49 лет) не располагают средствами контрацепции и не планируют беременность.

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Лишь одна треть женщин репродуктивного возраста применяет современные контрацептивы, еще 14% предпочитают предохраняться традиционными методами. Кое-кто даже прибегает к "народным" средствам, но специалисты утверждают, что эта практика неэффективна и пагубно влияет на здоровье.

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И это при том, что семь категорий лиц могут получать контрацептивы бесплатно.

Вот они:

— молодежь до 24 лет;

— семьи с низкими доходами;

— ВИЧ-инфицированные;

— лица, находящиеся под наблюдением нарколога;

— лица с психосоциальными отклонениями, находящиеся под наблюдением психиатра и семейного врача;

— женщины-жертвы сексуального насилия;

— женщины, сделавшие аборт за минувшие 365 дней.