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Водительские права

Парламент в Молдове решил отбирать водительские права: по какой причине

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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За это водительское удостоверение могут отобрать сразу же, не дожидаясь решения суда: к чему надо быть готовым, садясь за руль.

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. Наказание за вождение в нетрезвом виде будет ужесточено. Депутаты молдавского парламента рассмотрели в первом чтении поправки в Уголовный кодекс и Кодекс о правонарушениях Молдовы.

Руль. Архивное фото
© Sputnik / Максим Блинов
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Согласно проекту, в Кодекс о правонарушениях пополнится новой статьей, которая предусматривает лишение водительских прав водителей, пойманных за рулем в нетрезвом виде, еще до решения суда. Судьям же предстоит рассмотреть в течение максимум трех дней правомерно это решение или нет.

Уголовный кодекс планируют дополнить новой статьей, которая будет регулировать процедуру лишения или аннулирования права на управление транспортными средствами. Лишение права управлять автомобилем может быть применено инстанцией на срок от одного до трех лет, а аннулирование водительского удостоверения — с возможностью его последующего восстановления.

Проект закона также предполагает процедуру изъятия автомобиля, владелец которого находился за рулем в нетрезвом виде. Так, если машину нельзя передать другому лицу, то транспортное средство отправят на ближайшую спецстоянку или полицейскую парковку.

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Другие изменения предусматривают ужесточение наказания за езду в пьяном виде. Водителям, пойманным в состоянии опьянения спиртным или другими веществами, грозит штраф от 17,5 до 25 тысяч леев или от 40 до 60 часов неоплачиваемого труда в пользу общества, в обоих случаях с лишением права управлять авто от шести месяцев до года.

Также предлагается, обязать водителей, пойманных в нетрезвом виде за рулем, и которые были лишены водительских удостоверений решением суда, посещать Антиалкогольную или антинаркотическую пробационную программу, установленную советником по пробации.

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Теги:
повышение штрафа, лишение права, лишение водительских прав, наказание, водительские права, штраф, ужесточение наказания, Молдова, Общество
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