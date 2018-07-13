Оригинальный шаг: как приднестровцы отпразднуют закрытие ЧМ-2018 по футболу

В воскресенье в Тирасполе отметят завершение мирового грандиозного спортивного события фестивалем, где практически каждый – от мала до велика - сможет попробовать себя в роли футболиста.

ТИРАСПОЛЬ, 13 июля — Sputnik, Ирина Ляхова. В воскресенье в Тирасполе пройдет футбольный фестиваль, приуроченный в закрытию Чемпионата мира-2018. Спортивный праздник проведут в парке культуры и отдыха "Победа".

Как рассказал корреспонденту Sputnik один из организаторов спортивного праздника — Дмитрий Воронюк, ЧМ-2018 по футболу — прекрасный повод для того, чтобы провести фестиваль, приуроченный к этому событию, и, таким образом, символически отметить старт игр Лиги чемпионов.

"Люди у нас любят футбол, много детей во дворах гоняют мяч. Решили разнообразить досуг любителей футбола — организовать мероприятие за рамками спортивного сооружения, как и в большинстве стран мира, где есть фан-зоны, различные футбольные развлечения", — отметил он.

Фестиваль должны были провести еще месяц назад, приурочив к старту Чемпионата мира по футболу. Но тогда подкачала погода. Ливень залил парковые дорожки, и уже было не до праздника.

Как сообщал ранее Sputnik, на фестивале планировалась большая развлекательная программа.

"Программа в основе своей останется такой же. На мероприятие приглашены также ветераны футбольного клуба "Шериф". Мы надеемся, что любителям футбола фестиваль понравится, и мы станем проводить подобные праздники и в будущем", — рассказал Воронюк.

Парк будет разделен на 14 зон, в каждой развернется своя футбольная феерия. Возраст и опыт участия в игре не важен. Здесь футбол организуют и для самых маленьких, и для взрослых.

Своеобразные футбольные состязания будут происходить на велосипедах, на ходулях. В футбол будут играть через сетку для большого тенниса. Всем желающим представится возможность поиграть футбольным мячом через сетку для волейбола, но при этом играя только ногами. Также оригинально стилизуют под футбол и стол для пинг-понга, где теннисный шарик будет напоминать футбольный мяч.

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Мероприятие проводится администрацией города Тирасполь и ФК "Шериф" при содействии общественно политических организаций левобережья.