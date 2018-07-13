КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. Хватит ли денег на оплату пенсий и зарплат после выборов в парламент Молдовы, таким вопросом задались некоторые депутаты на заседании в пятницу. Министр финансов Молдовы Октавиан Армашу заявил, что не видит в этом никаких проблем.
Некоторые законодатели задались вопросом о том, что перед выборами правительство обещает повышения зарплат мэрам и госслужащим на 50%, учителям — на 8%, валоризацию и перерасчет выплат для пенсионеров и другое. Однако, как подчеркнули парламентарии, повышенные пенсии и зарплаты нужно платить постоянно и после выборов. По мнению депутатов, все эти повышения будут производиться за счет кредитных денег, которые получены сейчас, а в следующем году их может и не быть, как не перечислили обещанную макрофинансовую помощь со стороны Евросоюза в размере 100 миллионов евро.
Армашу пояснил, что повышение зарплат происходило и в предыдущие годы.
"Это не предвыборный шаг. Мы и в прошлом году проиндексировали зарплаты учителям, и в этом году сделаем это. Пенсионная реформа была внедрена именно для поддержки. И мы видим ее первые результаты", — сказал министр.
По его мнению, со временем, результаты внедрения изменений в пенсионную систему будут еще лучше.
"Результаты реформ видны со временем. Я не вижу проблем, учитывая динамику экономического роста, увеличения поступлений в бюджет. Я не вижу проблем в дальнейшем обеспечении индексации, валоризации пенсий и зарплат, как предложено в этой пенсионной реформе. Наши ожидания относительно бюджетных рамок на среднесрочный период, которые мы обозначили вместе с МВФ (а он, как известно, очень пессимистичен в прогнозах о доходах) показывают, что мы можем сохранить этот тренд", — подчеркнул чиновник.
Говоря о бюджетном дефиците, глава Минфина отметил, что это один из элементов стимулирующей налоговой политики. "У нас такая налоговая политика. Мы хотим стимулировать рост экономики путем налогово-бюджетной политики. Исходя из этого логичен и этот дефицит. Можно его не допускать, но не будет стимулироваться рост. Не вижу здесь проблем. Пока мы находимся в рамках устойчивого долга, можно допускать этот дефицит, чтобы финансировать экономический рост и развивать элементы инфраструктуры и другие отрасли в стране", — добавил министр.
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Депутаты же обратили внимание, что экономический рост Молдовы обеспечивается не за счет создания рабочих мест и выпуска дополнительной продукции. Парламентарии также указали на то, что в стране все хуже обстоят дела с выводом из тени "белой бухгалтерии".
"Рост поступлений у нас происходит за счет того, что нам удается выводить экономику из тени и за счет роста экспорта. В прошлом году увеличение поставок было значительным, как и в этом году. Это радует. Отсюда происходит и повышение доходов", — пояснил Армашу.
Глава Минфина обратил внимание на динамику роста поступлений за счет налога на прибыль молдавских предприятий.
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"Речь не идет о штрафах и удушении, а о том, что бизнес начинает получать деньги — увеличивается экспорт. Вот, как действительно обстоят дела в экономике. Давайте не манипулировать. Да, мы навели некий порядок и настаиваем на том, чтобы бизнес и население платили налоги дисциплинированно, но мы и предприняли некоторые усилия по смягчению процедур контроля. Мы реорганизовали налоговую. Все меняется в лучшую сторону", — заключил Армашу.