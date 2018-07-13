17:04 13 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.44
  • USD16.66
  • RUB0.27
  • RON4.17
  • UAH0.64
Поиск
Пенсионерка

Хватит ли денег на оплату пенсий и зарплат после выборов в парламент Молдовы

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
Получить короткую ссылку
159 0 0

Глава Минфина Молдовы ответил на острые вопросы депутатов, рассказав хватит ли властям денег на выплату в последующие годы проиндексированных и повышенных пенсий и зарплат.

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. Хватит ли денег на оплату пенсий и зарплат после выборов в парламент Молдовы, таким вопросом задались некоторые депутаты на заседании в пятницу. Министр финансов Молдовы Октавиан Армашу заявил, что не видит в этом никаких проблем.

Пожилая пара, отдыхающая на бульваре
© Sputnik / Дмитрий Коробейников
Депутаты решили судьбу тысяч молдавских пенсионеров

Некоторые законодатели задались вопросом о том, что перед выборами правительство обещает повышения зарплат мэрам и госслужащим на 50%, учителям — на 8%, валоризацию и перерасчет выплат для пенсионеров и другое. Однако, как подчеркнули парламентарии, повышенные пенсии и зарплаты нужно платить постоянно и после выборов. По мнению депутатов, все эти повышения будут производиться за счет кредитных денег, которые получены сейчас, а в следующем году их может и не быть, как не перечислили обещанную макрофинансовую помощь со стороны Евросоюза в размере 100 миллионов евро.

Армашу пояснил, что повышение зарплат происходило и в предыдущие годы.

"Это не предвыборный шаг. Мы и в прошлом году проиндексировали зарплаты учителям, и в этом году сделаем это. Пенсионная реформа была внедрена именно для поддержки. И мы видим ее первые результаты", — сказал министр.

По его мнению, со временем, результаты внедрения изменений в пенсионную систему будут еще лучше.

Ветхое жилье
© Sputnik / Александр Кряжев
Уроки выживания от молдавских пенсионеров: как не умереть от голода

"Результаты реформ видны со временем. Я не вижу проблем, учитывая динамику экономического роста, увеличения поступлений в бюджет. Я не вижу проблем в дальнейшем обеспечении индексации, валоризации пенсий и зарплат, как предложено в этой пенсионной реформе. Наши ожидания относительно бюджетных рамок на среднесрочный период, которые мы обозначили вместе с МВФ (а он, как известно, очень пессимистичен в прогнозах о доходах) показывают, что мы можем сохранить этот тренд", — подчеркнул чиновник.

Говоря о бюджетном дефиците, глава Минфина отметил, что это один из элементов стимулирующей налоговой политики. "У нас такая налоговая политика. Мы хотим стимулировать рост экономики путем налогово-бюджетной политики. Исходя из этого логичен и этот дефицит. Можно его не допускать, но не будет стимулироваться рост. Не вижу здесь проблем. Пока мы находимся в рамках устойчивого долга, можно допускать этот дефицит, чтобы финансировать экономический рост и развивать элементы инфраструктуры и другие отрасли в стране", — добавил министр.

Гладко вышло на бумаге: пенсионная система Молдовы кое о ком забыла>>>

Депутаты же обратили внимание, что экономический рост Молдовы обеспечивается не за счет создания рабочих мест и выпуска дополнительной продукции. Парламентарии также указали на то, что в стране все хуже обстоят дела с выводом из тени "белой бухгалтерии".

"Рост поступлений у нас происходит за счет того, что нам удается выводить экономику из тени и за счет роста экспорта. В прошлом году увеличение поставок было значительным, как и в этом году. Это радует. Отсюда происходит и повышение доходов", — пояснил Армашу.

Ликий Юрий
© Sputnik / Miroslav Rotari
Ликий: налог на роскошь уже принес бюджету 70 миллионов леев

Глава Минфина обратил внимание на динамику роста поступлений за счет налога на прибыль молдавских предприятий.

На что власти Молдовы потратят миллионы, собранные за счет налогов: ответ в одном документе>>>

"Речь не идет о штрафах и удушении, а о том, что бизнес начинает получать деньги — увеличивается экспорт. Вот, как действительно обстоят дела в экономике. Давайте не манипулировать. Да, мы навели некий порядок и настаиваем на том, чтобы бизнес и население платили налоги дисциплинированно, но мы и предприняли некоторые усилия по смягчению процедур контроля. Мы реорганизовали налоговую. Все меняется в лучшую сторону", — заключил Армашу.

По теме

Односталко: обещанного перерасчета дождутся не все пенсионеры
Боднаренко: от станка в могилу – 25% мужчин в Молдове не доживают до пенсии
Нелегально работающим гражданам перерасчет пенсий не произведут
Кто из пенсионеров рискует остаться без обещанных надбавок
Теги:
хватит ли денег, пенсия, индексация, повышение, зарплата, рост, депутаты, деньги, парламент, Октавиан Армашу, Молдова, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Болельщики празднуют победу сборной России
    "Нелегальная" трансляция

    Полиция четыре раза разгоняла из ресторанов Юрмалы болельщиков, которые смотрели трансляции чемпионата мира по футболу по российским каналам.

  • Копилка и деньги
    Дорогой папа

    Визит папы римского Франциска в Литву может обойтись республике почти в 1,75 миллиона евро – понтифика ждут в сентябре.

  • Юри Ратас, Свен Миксер и Юри Луйк на саммите НАТО в Брюсселе
    "Зловредная" Россия

    Кибератаки, терроризм и "зловредная активность" России нуждаются в едином и ясном ответе со стороны НАТО, заявил эстонский премьер.

  • Найденный тротил
    Эхо войны

    В общей сложности 60 килограммов взрывчатки найдено на заминированном во времена Великой Отечественной войны мосту в Оршанском районе Беларуси.

  • Капельница. Архивное фото
    ЧП на высоте

    Врачи прооперировали одного из пострадавших в результате аварийной посадки вертолета погранслужбы Грузии у границы с Россией.

  • Здание парламента Абхазии
    Главный праздник

    Парламент Абхазии проголосовал за новое название главного государственного праздника республики.

  • Женщина и девушка идут по одной из улиц Бишкека в аномально жаркий день. Архивное фото
    Высокий градус

    Глава Кыргызгидромета в беседе с корреспондентом Sputnik Кыргызстан объяснил, что означало его заявление о "температуре в +60 градусов на солнце".

  • Военнослужащие, архивное фото
    В игре

    Военнослужащие Таджикистана впервые примут участие в международных соревнованиях разведчиков АрМИ, которые пройдут в Новосибирской области.

  • Памяти писателя

    Одну из центральных улиц Ташкента переименовали в честь Чингиза Айтматова к 90-летнему юбилею со дня рождения писателя.

  • Детский оздоровительный лагерь Бригантина в Крыму
    У самого Черного моря

    Группа югоосетинских школьников отправилась на отдых в Крым – все расходы взяли на себя фонд президента и Минобразования республики.

  • Болельщики празднуют победу сборной России
    "Нелегальная" трансляция

    Полиция четыре раза разгоняла из ресторанов Юрмалы болельщиков, которые смотрели трансляции чемпионата мира по футболу по российским каналам.

  • Копилка и деньги
    Дорогой папа

    Визит папы римского Франциска в Литву может обойтись республике почти в 1,75 миллиона евро – понтифика ждут в сентябре.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Несмотря на старания игроков обеих команд, матч закончился вничью
Лига Европы: хынчештский "Петрокуб" дебютировал против хорватского "Осиека"
Бывший монах, тренер, герой: кто уберёг тайских детей
Бывший монах, тренер, герой: кто уберег тайских детей
Как иностранцу в России вернуть часть уплаченных налогов на доход
Как сэкономить на налогах: совет для мигрантов в России

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться