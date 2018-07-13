В Молдове оштрафовали телестудию за ретрансляцию российских передач

Борьба с контентом: один из телеканалов местного значения оштрафовали в Молдове за ретрансляцию контента российского производства.

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. Координационный совет по теле и радиовещанию (КТСР) Молдовы принял решение оштрафовать на 40 тысяч леев (около 2,5 тысячи долларов) компанию/телестудию Space Media за "нарушение положений статьи 9 Кодекса о телевидении и радио", а именно за ретрансляцию контента российского производства.

"Компания Space Media (основатель телестудии Space Media) в селе Суслень Оргеевского района ретранслирует вопреки положениям первой части статьи 9 Кодекса о телевидении и радио телепередачи канала "Звезда" информационного, информационно-аналитического, военного и политического содержания, которые не произведены в странах-членах ЕС, США, Канаде или в государствах, ратифицировавших конвенцию о трансграничном телевидении", — отметила представитель КСТР Елена Мержан.

Глава КСТР Драгош Викол подытожил, что налицо нарушение местного законодательства. Единогласным решением Space Media оштрафовали на 40 тысяч леев.

Ранее Координационный совет уже штрафовал за аналогичные нарушения телеканал РТР-Молдова.

Естественно, что потребители хотят увидеть и услышать каналы, рассказывающие о всех странах и событиях. Потому, как сообщили зрители, они надеются на пересмотр некоторых пунктов закона.

Поправки в Кодекс о телевидении и радио, которые предусматривают запрет на ретрансляцию в республике новостных и аналитических передач стран, не подписавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, среди них — Россия, официально вступили в силу в Молдове 12 февраля этого года. Трансляция других программ разрешена.

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За нарушение этого закона грозит штраф в 40-70 тысяч леев, за повторное нарушение — от 70 до 100 тысяч леев. Отзыв лицензии на вещание за нарушение закона "применяется только после последовательного применения санкций" в виде штрафов.