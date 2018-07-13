Вода странного цвета течет в домах некоторых жителей столицы

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. Кошмарно грязная вода течет из кранов некоторых жителей столичного сектора Ботаника. В сети появилось видео, на котором видно, как женщина наполняет стакан жидкостью из водопровода. Содержимое прозрачной емкости оранжево-коричневого цвета.

Это видео оказалось не единственным. В комментариях к посту некоторые пользователи добавили и свои ролики с такой водой.

Впрочем, как отметили сами кишиневцы, это явление не является сенсацией, а носит временный характер. Вода меняет цвет из-за ремонта трубопровода.