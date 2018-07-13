Парламент решил: обидчики животных жестоко поплатятся за это

Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными: штрафы в тысячи долларов, неоплачиваемый труд в пользу общества и тюремный срок.

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. Депутаты парламента Молдовы утвердили в первом чтении поправки в Уголовный кодекс, согласно которым вводится наказание за жесткое обращение и пытки над животными.

Так предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей под номером 222 (1), которая предусматривает: за жестокое обращение или пытки над животным, что привело к увечьям или его смерти, грозит штраф от 500 до 750 условных единиц (25-37,5 тысячи леев, или 1,5-2,2 тысячи долларов), неоплачиваемый труд в пользу общества 100-180 часов или тюремный срок до одного года.

За те же действия, совершенные садистскими методами или публично, а также в присутствии несовершеннолетних, наказание будет еще жестче. Так штраф возрастает до 750-1350 условных единиц (37,5-67,5 тысячи леев, или 2,2-4 тысячи долларов), неоплачиваемый труд в пользу общества увеличивается до 180-240 часов, а тюремное заключение — от одного до трех лет. Такое же наказание грозит и тем, кто ответствен за уход, защиту, дрессировку или лечение животного.

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Госсекретарь министерства юстиции Николае Ешану отметил, что к уголовной ответственности не будут привлекать людей, которые решили заколоть домашнюю птицу или скот (кур, уток, свиней и так далее).