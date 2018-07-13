Кишинев и Тирасполь обсудили права людей с особыми потребностями

В рамках переговорного процесса состоялось очередное заседание экспертных (рабочих) подгрупп по правам человека от Кишинева и Тирасполя.

ТИРАСПОЛЬ, 12 июля – Sputnik, Ирина Ляхова. Соблюдение прав людей с ограниченными возможностями стало основной темой новой встречи экспертов от Кишинева и Тирасполя в рамках переговорного процесса.

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Заседание рабочих групп прошло в офисе Миссии ОБСЕ в Тирасполе, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Приднестровья.

"Эксперты обменялись информацией о действующих нормативных актах в сфере соблюдения прав людей с ограниченными возможностями, о реализуемых мерах поддержки данных групп населения", — отметили в пресс-службе.

Стороны переговорного процесса также поделились опытом деинституционализации организаций опеки, создания благоприятных условий для инклюзии, в том числе в сфере образования. На встрече обсудили и возможность повышения доступности объектов инфраструктуры для людей с особыми потребностями.