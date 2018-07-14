Когда в Кишиневе начались пробки – миф развенчан

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik, Нику Гончар. Вот уже порядка 15 лет Кишинев страдает от обилия автомобильных пробок. В часы пик главные и второстепенные дорожные артерии города наполняются частным и общественным транспортом.

© Sputnik / Miroslav Rotari Центр Кишинева: одно лишнее движение - авария

Причины этого явления мы прекрасно знаем:

1. Перенаселенность Кишинева.

2. Пребывание в городе в дневное время жителей пригородов, работающих в столице.

3. Обилие автомобилей.

4. Неспособность проектированных в предыдущую эпоху дорог вместить большой потом транспорта — даже с учетом фрагментарного расширения проезжей части некоторых улиц.

Однако взгляните на эту фотографию, сделанную в 1960-х годах. Фотограф стоял в окне или на балконе гостиницы "Кишинев" в начале проспекта Ленина (сейчас проспект Штефана чел Маре). Объектив направлен на сам проспект, который виден из-за памятника Освободителям Молдавии. Улица Чуфля слева еще не расширена до нынешних размеров, а гостиница "Интурист" (позже — "Националь") и офис "Телекома" пока не возведены.

И вот мы видим, как на полосе движения в направлении к центру города, в районе перекрестка с улицей Бендерской (Тигина)… образовался затор из легковых автомобилей и автобусов. Иными словами, и в "благословенные 60-е" в Кишиневе происходили подобные ситуации. Правда, не столь часто, как сегодня.