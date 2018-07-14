Работать и не попасть под облучение - что решили сделать в Молдове

Что решили предпринять власти, чтобы жители Молдовы получали меньшую дозу электрооблучения.

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты разработает список мер для предотвращения электромагнитного облучения выше нормы на рабочем месте.

Правительство уже одобрило список минимальных требований в области общественного здоровья, касающихся лиц, работающих в условиях, связанных с риском повышенного электромагнитного облучения.

Мерами, которые желает внедрить Минздрав, можно будет предотвратить, по мнению специалистов, риск увеличения количества случаев профессиональных заболеваний.