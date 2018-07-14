Коралловые рифы выше, чем в Австралии: как еще привлекает туристов Молдова

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Туристический сезон в самом разгаре. В это время года, как утверждают молдавские специалисты в области туризма, немало любителей путешествий выбирают для посещения нашу республику.
Эксперты отмечают, что туристический потенциал Молдовы огромен, но есть сложности, мешающие его реализовать.
Председатель Национальной ассоциации сельского, экологического и культурного туризма Светлана Лазар заявила Sputnik Молдова, что в стране одно из главных богатств — природа.
Она подчеркнула, что здесь уникальная флора и фауна, прекрасный ландшафт и самобытные архитектурные традиции.
Сельский и экотуризм — наше все
По словам собеседницы, в стране большое количество сел — около 1600, о которых будет ошибкой забывать.
"Старый Орхей — это колыбель сельского туризма нашей республики. Идея продвигать села появилась у нас в 2000 году. Местные жители не верили, что эти края способны привлекать гостей. Мы около двух лет убеждали их в обратном", — заявила Лазар.
Вместе с сельским направлением можно продвигать и экотуризм, который предполагает посещение живописных мест, каких в Молдове предостаточно. Например, юг республики или берег реки Прут, где есть коралловые рифы, об этом Sputnik рассказывают и те, кто побывал в наших заповедных местах.
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"Здесь одни из самых древних коралловых отложений в мире, так называемые коралловые рифы. На территории Молдовы они сохранились лучше, и их высота над землей больше, чем у берегов Австралии. Там они на высоте, два-пять метров, у нас они в некоторых местах достигают 40 метров", — поведала эксперт.
Чего не хватает городскому туризму
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Sputnik / Вадим Русу
Если говорить о городском туризме, то наиболее привлекательны для иностранцев и жителей Молдовы, конечно же, Кишинев, а также Оргеев, Сороки и постепенно набирают популярность Каушаны, об этом заявила корреспонденту Sputnik представитель Ассоциации гидов, экскурсоводов и переводчиков Молдовы Ирина Мироник.
По ее словам, в Каушанах сегодня реставрируют церковь, построенную в XVI веке, вскоре она станет доступна для посещения и будет привлекать еще больше гостей.
"Очень самобытен город Унгены. Но нам пока тяжело заинтересовать людей этим направлением, — они еще немного знают о городе. А ведь местный музей богат редкими экспонатами: там сохранились керамические изделья Кукутень-Трипольской культуры. Есть церковь, которую построил еще Александр Бернардацци", — уточнила Мироник.
Она заявила, что туристические маршруты по Молдове разрабатывают местные гиды.
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"У нас предлагают винные маршруты, это больше относится к агротуризму. Но они не запатентованы, то есть не одобрены и не включены в иностранные гиды на официальном уровне. Раньше, в советское время, это все было и экскурсии были разными — та же Пушкинская тропа, причем она проходила по всей Молдове, а не только Кишинев и Долна, как сейчас", — подчеркнула Мироник.
А что же власти?
Она назвала несколько конкретных проблем, с которыми сталкиваются специалисты в области туризма. Первая в списке — безопасность.
"В том же Старом Орхее, когда туристы приходят в скалистый монастырь, они выходят на балкон. А там совсем маленькая площадка, заходят туда толпами. При этом нет ни одного ограждения, а внизу обрыв высотой 50-70 метров", — подчеркнула Мироник.
Государство, по данным эксперта, почти не принимает участие в туристических проектах, ссылаясь на все ту же нехватку денег.
"Многие организации, предприятия, виноделы пытаются самостоятельно двигаться вперед. Помощи они не получают, наоборот, только выплачивают налоги в независимости от того, есть ли у них прибыль", — добавила Мироник.
Некоторые специалисты полагают, что Молдове нужно делать упор на развитие частного партнерства, но все туристические организации и заинтересованные лица должны работать сообща. К сожалению, по их словам, довольно часто встречается такая ситуация: есть средства и люди, готовые помогать, но местная администрация выступает против или же наоборот.