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Сотрудник кинотеатра просматривает кинопленку.

В Приднестровье организуют бесплатные кинопоказы

© Sputnik / Артем Житенев
Общество
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19 0 0

Организаторы показов кинолент на открытом воздухе поделились с корреспондентом Sputnik планами и поведали о том, почему выбор пал по большей части на классику советского кино.

ТИРАСПОЛЬ, 13 июля — Sputnik, Ирина Ляхова. В Бендерах, начиная с нынешней субботы, стартуют кинопоказы на открытом воздухе. Они пройдут в парке "Октябрьский" на летней эстраде.

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Об этом корреспонденту Sputnik рассказали организаторы мероприятия, представители мотоклуба "Стальные сердца" ("Hearts of Steel"). Подобные просмотры  планируется проводить еженедельно, вплоть до холодов, и вход на них будет свободный для всех желающих.

"Безусловно, посещение кинопоказов бесплатно, это даже не обсуждается. Любой человек, проходящий мимо, может заглянуть, сесть, посмотреть", — рассказал президент клуба "Стальные сердца" Максим Баяндин.

По словам организаторов, они хотели бы, чтобы подобные демонстрации кинолент стали для бендерчан традицией, и показы можно было проводить не только в теплый период времени, но и зимой, уже в закрытом помещении. Пока же место проведения останется неизменным. Летняя эстрада, по их мнению, как нельзя лучше подходит для просмотров фильмов.

"Здесь парковая зона, на Набережной, много пространства, воздуха, можно смотреть с разных точек. Полянки, а также детская площадка, где много скамеек, лавочек, кафешки. Место самое удобное. Оно было предусмотрено для досуга", — отметил Баяндин.

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По его признанию, идея проведения бесплатных кинопоказов назрела давно, но удалось ее воплотить только сейчас. Нынешняя суббота — пробный шар. А вот на следующей неделе организаторы намерены в полной мере воплотить свой замысел, который заключается в том, чтобы демонстрировать в пятницу комедии, а в субботу — патриотические фильмы, в частности о Великой Отечественной войне. На первых порах предпочтение будет отдано советской классике. Потом, возможно, афишу расширят до современных российских фильмов.

"Хотим показывать именно советские киноленты, потому что они человечные, в них нет той пошлости, которой страдают современные, особенно зарубежные фильмы, и в них больше добрых, настоящих чувств и возможности для размышлений", — объяснил выбор организатор.

На субботу в киноафише значатся такие фильмы, как "Брестская крепость", В бой идут одни старики", "Они сражались за родину", для пятничных кинопросмотров — комедийная киноклассика: " Кавказская пленница", " Одиноким предоставляется общежитие" и т.д.

Перед началом каждого фильма и в пятницу, и в субботу будет демонстрация какого-нибудь мультфильма, также из советской классики.

"Мы хотим уделить внимание и детям. И показывать именно советские мультфильмы, которые учат человечности, доброте. А не современные, которые подчас жестокие и примитивные, и наши дети, смотря их, деградируют", — отметил Баяндин.

Первая кинолента в серии еженедельных киносеансов — советский художественный фильм "Офицеры". Перед его началом намечается просмотр советского мультфильма "Приключения Кота Леопольда".

Теги:
Бендеры, кинотеатр, кино
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