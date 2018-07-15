В Кишиневе рекламный щит угрожает сотням жизней

Чья-то злая воля, а, скорее всего, попросту безразличие уравняли в шансах обогащение одних и здоровье других.

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik, Федор Ларионов. Когда общество понимает, что оно бессильно против бюрократии, некоторые находят способ обратить на проблемы всеобщее внимание, в том числе и чиновников, с помощью социальных сетей.

Недавний пример в Кишиневе это лишний раз доказывает. Один из пользователей разместил в интернете фотографии перекрестка улиц Пушкина и Константина Тэнасе (бывш. Космонавтов). Там находится рекламный щит, из-за которого, по словам автора поста, автомобилисты не видят пешеходов, намеревающихся перейти дорогу в этом месте по "зебре".

Лучший памятник Киртоакэ — яма посреди "пешеходной улицы" >>>

Насколько быстро отреагирует мэрия Кишинева на это сообщение, сказать доподлинно нельзя. Однако неужели чье-то стремление набить карманы за счет денег от рекламы можно класть на те же весы, что и человеческую жизнь?!