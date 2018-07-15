Русский Рембо, который совершил свой подвиг в Молдове 77 лет назад

Эта история звучит как эпизод из современного блокбастера. В 1941-м году он один расправился с пятью десятками нацистов.

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. Имя рядового Дмитрия Овчаренко мало знакомо жителям Молдовы. Подвиг, за который он получил звание Героя Советского Союза, не освещался широко в советские годы, хотя по смелости и храбрости обычный ездовой Овчаренко не уступал другим героям Великой отечественной войны.

© Sputnik / Rodion Proca Молдавские герои на земле российской

Подвиг Овчаренко

В российской прессе Дмитрия Овчаренко окрестили русским Рембо. Его история звучит как эпизод из современного блокбастера. В июле 1941 года он один расправился с пятью десятками нацистов. О подвиге Овчаренко судят по главному документу — наградному листу к званию Героя Советского Союза.

Согласно этой бумаге, в перерыве между боями красноармеец Овчаренко вез боеприпасы, проезжая недалеко от местечка Песец. По дороге его окружили две автомашины в составе 50-ти германских солдат и офицеров. У ездового не было с собой оружия, но он не растерялся. Овчаренко внезапно выхватил топор, который лежал в телеге и обрушил его на голову одного из немецких офицеров.

© interesno.cc Документ о присуждении Дмитрию Овчаренко звания Героя Советского Союза

© interesno.cc Документ о присуждении Дмитрию Овчаренко звания Героя Советского Союза

Затем он выхватил одну за другой три гранаты и бросил их к машине, полной немецких солдат. Те, кого орудия не задели, стали разбегаться. Последнего немецкого офицера Овчаренко настиг в одном из огородов сельчан. Расправившись с врагом, Дмитрий Овчаренко вернулся на поле боя, чтобы забрать карты и орудия, и отнести их в штаб. За проявленный героизм рядового Ездового приставили к Званию Героя Советского Союза.

Где находится Песец

Подвиг рядового Овчаренко в Молдове пока не увековечен. На месте события не установлено ни памятной плиты, ни мемориальной таблички. Вероятно потому, что найти это место сейчас невозможно. Местечка Песец на карте Молдовы не существует. Оно есть на Украине, но это, скорее, совпадение. 389-й стрелковый полк 176-й стрелковой дивизии 9-й армии Южного фронта, в которой служил Овчаренко, в июле 41 года отступал по северу Молдовы.

"Мы полагаем, что подвиг был совершен рядом с селом Кунича в Фалештском районе. Во-первых, мы сопоставили даты по журналам боевых действий, где в это время находился полк. Во-вторых, писари чаще всего были русскими. и наградные документы заполняли постфактум после боя. Возможно, писарь запомнил, что бой происходил возле села Кунича. Это название ассоциируется с куницей. А когда заполняли документ, куница забылась, остался песец", — пояснил председатель национального координационного комитета "Победа" Соотношение сил в боях за Молдавию на начало Великой Отечественной было неравным.

Немецкие и румынские войска превосходили по численности советские в 2-2,5 раза. На некоторых участках на одного советского солдата приходилось 15 вражеских, отметил Алексей Петрович. Они не только сдерживали врага, но и переходили в контратаки. Проявляли мужество и патриотизм, так же как и рядовой ездовой Дмитрий Овчаренко.