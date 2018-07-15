Русский Рембо, который совершил свой подвиг в Молдове 77 лет назад

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. Имя рядового Дмитрия Овчаренко мало знакомо жителям Молдовы. Подвиг, за который он получил звание Героя Советского Союза, не освещался широко в советские годы, хотя по смелости и храбрости обычный ездовой Овчаренко не уступал другим героям Великой отечественной войны.
Подвиг Овчаренко
В российской прессе Дмитрия Овчаренко окрестили русским Рембо. Его история звучит как эпизод из современного блокбастера. В июле 1941 года он один расправился с пятью десятками нацистов. О подвиге Овчаренко судят по главному документу — наградному листу к званию Героя Советского Союза.
Согласно этой бумаге, в перерыве между боями красноармеец Овчаренко вез боеприпасы, проезжая недалеко от местечка Песец. По дороге его окружили две автомашины в составе 50-ти германских солдат и офицеров. У ездового не было с собой оружия, но он не растерялся. Овчаренко внезапно выхватил топор, который лежал в телеге и обрушил его на голову одного из немецких офицеров.
Затем он выхватил одну за другой три гранаты и бросил их к машине, полной немецких солдат. Те, кого орудия не задели, стали разбегаться. Последнего немецкого офицера Овчаренко настиг в одном из огородов сельчан. Расправившись с врагом, Дмитрий Овчаренко вернулся на поле боя, чтобы забрать карты и орудия, и отнести их в штаб. За проявленный героизм рядового Ездового приставили к Званию Героя Советского Союза.
Где находится Песец
"Мы полагаем, что подвиг был совершен рядом с селом Кунича в Фалештском районе. Во-первых, мы сопоставили даты по журналам боевых действий, где в это время находился полк. Во-вторых, писари чаще всего были русскими. и наградные документы заполняли постфактум после боя. Возможно, писарь запомнил, что бой происходил возле села Кунича. Это название ассоциируется с куницей. А когда заполняли документ, куница забылась, остался песец", — пояснил председатель национального координационного комитета "Победа" Соотношение сил в боях за Молдавию на начало Великой Отечественной было неравным.
Немецкие и румынские войска превосходили по численности советские в 2-2,5 раза. На некоторых участках на одного советского солдата приходилось 15 вражеских, отметил Алексей Петрович. Они не только сдерживали врага, но и переходили в контратаки. Проявляли мужество и патриотизм, так же как и рядовой ездовой Дмитрий Овчаренко.