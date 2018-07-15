18:25 15 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.44
  • USD16.66
  • RUB0.27
  • RON4.17
  • UAH0.64
Поиск
Срочно:
Советские воины на крыше рейхстага

Русский Рембо, который совершил свой подвиг в Молдове 77 лет назад

© Sputnik / Иван Шагин
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Наследники великой Победы (289)
17540

Эта история звучит как эпизод из современного блокбастера. В 1941-м году он один расправился с пятью десятками нацистов.

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. Имя рядового Дмитрия Овчаренко мало знакомо жителям Молдовы. Подвиг, за который он получил звание Героя Советского Союза, не освещался широко в советские годы, хотя по смелости и храбрости обычный ездовой Овчаренко не уступал другим героям Великой отечественной войны.

Вместе со многими странами мира Молдова отметила 70-летие Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Rodion Proca
Молдавские герои на земле российской

Подвиг Овчаренко

В российской прессе Дмитрия Овчаренко окрестили русским Рембо. Его история звучит как эпизод из современного блокбастера. В июле 1941 года он один расправился с пятью десятками нацистов. О подвиге Овчаренко судят по главному документу — наградному листу к званию Героя Советского Союза.

Согласно этой бумаге, в перерыве между боями красноармеец Овчаренко вез боеприпасы, проезжая недалеко от местечка Песец.  По дороге его окружили две автомашины в составе 50-ти германских солдат и офицеров. У ездового не было с собой оружия, но он не растерялся. Овчаренко внезапно выхватил топор, который лежал в телеге и обрушил его на голову одного из немецких офицеров.

Документ о присуждении Дмитрию Овчаренко звания Героя Советского Союза
© interesno.cc
Документ о присуждении Дмитрию Овчаренко звания Героя Советского Союза
Документ о присуждении Дмитрию Овчаренко звания Героя Советского Союза
© interesno.cc
Документ о присуждении Дмитрию Овчаренко звания Героя Советского Союза

Затем он выхватил одну за другой три гранаты и бросил их к машине, полной немецких солдат. Те, кого орудия не задели, стали разбегаться. Последнего немецкого офицера Овчаренко настиг в одном из огородов сельчан. Расправившись с врагом, Дмитрий Овчаренко вернулся на поле боя, чтобы забрать карты и орудия, и отнести их в штаб. За проявленный героизм рядового Ездового приставили к Званию Героя Советского Союза. 

Где находится Песец

Великая Отечественная война (1941-1945)
© Sputnik / Анатолий Гаранин
Ясско-Кишиневская операция: 13-й штрафбат и память о нем
Подвиг рядового Овчаренко в Молдове пока не увековечен. На месте события не установлено ни памятной плиты, ни мемориальной таблички. Вероятно потому, что найти это место сейчас невозможно. Местечка Песец на карте Молдовы не существует. Оно есть на Украине, но это, скорее, совпадение. 389-й стрелковый полк 176-й стрелковой дивизии 9-й армии Южного фронта, в которой служил Овчаренко, в июле 41 года отступал по северу Молдовы.

"Мы полагаем, что подвиг был совершен рядом с селом Кунича в Фалештском районе. Во-первых, мы сопоставили даты по журналам боевых действий, где в это время находился полк. Во-вторых, писари чаще всего были русскими. и наградные документы заполняли постфактум после боя. Возможно, писарь запомнил, что бой происходил возле села Кунича. Это название ассоциируется с куницей. А когда заполняли документ, куница забылась, остался песец", — пояснил председатель национального координационного комитета "Победа" Соотношение сил в боях за Молдавию на начало Великой Отечественной было неравным.

Немецкие и румынские войска превосходили по численности советские в 2-2,5 раза. На некоторых участках на одного советского солдата приходилось 15 вражеских, отметил Алексей Петрович. Они не только сдерживали врага, но и переходили в контратаки. Проявляли мужество и патриотизм, так же как и рядовой ездовой Дмитрий Овчаренко.

Тема:
Наследники великой Победы (289)
Теги:
герои Великой Отечественной войны, вов, память
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Болельщики празднуют победу сборной России
    "Нелегальная" трансляция

    Полиция четыре раза разгоняла из ресторанов Юрмалы болельщиков, которые смотрели трансляции чемпионата мира по футболу по российским каналам.

  • Копилка и деньги
    Дорогой папа

    Визит папы римского Франциска в Литву может обойтись республике почти в 1,75 миллиона евро – понтифика ждут в сентябре.

  • Юри Ратас, Свен Миксер и Юри Луйк на саммите НАТО в Брюсселе
    "Зловредная" Россия

    Кибератаки, терроризм и "зловредная активность" России нуждаются в едином и ясном ответе со стороны НАТО, заявил эстонский премьер.

  • Найденный тротил
    Эхо войны

    В общей сложности 60 килограммов взрывчатки найдено на заминированном во времена Великой Отечественной войны мосту в Оршанском районе Беларуси.

  • Капельница. Архивное фото
    ЧП на высоте

    Врачи прооперировали одного из пострадавших в результате аварийной посадки вертолета погранслужбы Грузии у границы с Россией.

  • Здание парламента Абхазии
    Главный праздник

    Парламент Абхазии проголосовал за новое название главного государственного праздника республики.

  • Женщина и девушка идут по одной из улиц Бишкека в аномально жаркий день. Архивное фото
    Высокий градус

    Глава Кыргызгидромета в беседе с корреспондентом Sputnik Кыргызстан объяснил, что означало его заявление о "температуре в +60 градусов на солнце".

  • Военнослужащие, архивное фото
    В игре

    Военнослужащие Таджикистана впервые примут участие в международных соревнованиях разведчиков АрМИ, которые пройдут в Новосибирской области.

  • Памяти писателя

    Одну из центральных улиц Ташкента переименовали в честь Чингиза Айтматова к 90-летнему юбилею со дня рождения писателя.

  • Детский оздоровительный лагерь Бригантина в Крыму
    У самого Черного моря

    Группа югоосетинских школьников отправилась на отдых в Крым – все расходы взяли на себя фонд президента и Минобразования республики.

  • Болельщики празднуют победу сборной России
    "Нелегальная" трансляция

    Полиция четыре раза разгоняла из ресторанов Юрмалы болельщиков, которые смотрели трансляции чемпионата мира по футболу по российским каналам.

  • Копилка и деньги
    Дорогой папа

    Визит папы римского Франциска в Литву может обойтись республике почти в 1,75 миллиона евро – понтифика ждут в сентябре.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Стоп-кадр: саммит НАТО, и наводнение в Японии, и спасение детей в Таиланде
Anaconda Crossing!
Очевидцы засняли на видео огромную анаконду, ползающую по трассе
Победители чемпионатов мира по футболу
Все победители чемпионатов мира по футболу

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться