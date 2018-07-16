Алина Зотя скоро станет мамой — муж опубликовал ее "беременное" фото

Самая известная либералка страны готовится к радости материнства и вряд ли сейчас думает о политике.

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Самая известная либералка страны, которую не только партийный лидер Михай Гимпу, но и многие его сторонники признают еще и самой симпатичной в этом политформировании, скоро станет мамой.

Фото, где депутат парламента с округлившемся животом позирует вместе с супругом, опубликовал в Facebook ее муж Влад Дурня.

Алине Зотя-Дурня 31 год. Политик получила известность сначала благодаря снимкам, где она в минимуме одежды позировала на футбольном поле, а затем как депутат парламента, выступая в законодательном органе Молдовы с заявлениями, которые многие называют скандальными.

Алина Зотя и Влад Дурня поженились осенью прошлого года.