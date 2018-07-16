Начался прием документов в высшие учебные заведения Молдовы

Выпускники лицеев уже могут подавать документы на поступление в университеты.

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. В понедельник, 16 июля, стартовал сезон приема документов в высшие учебные заведения страны. Документы можно подать одновременно на несколько специальностей.

© Sputnik / Osmatesco Попович: в Молдове может полностью исчезнуть высшее образование

В нынешнем учебном году кабинет министров оставил число бюджетных мест неизменным — пять тысяч стипендий по 170 специальностям.

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В этом году в Молдове получили среднее образование более 11,5 тысяч выпускников лицеев.

Результаты конкурса на поступление в вузы будут известны в начале августа.



