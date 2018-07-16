Пограничники показали красивую девушку и не впустили в Молдову 33 человека

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Пограничная полиция хочет, чтобы граждане не боялись полицейских, а помогали им — как и во всем мире, силовики надеются добиться этой цели с помощью красивых девушек. Рабочую неделю пограничная полиция начала с публикации на своей странице в Facebook симпатичной сотрудницы в форме.

Таким образом пограничная полиция представила итоги минувшей недели — в период с 9 по 15 июля пограничники зафиксировали 41 нарушение режима пограничного режима и правил пересечения границы. Кроме того, 11 иностранных граждан нарушили режим проживания на территории Республики Молдова, шесть водителей проигнорировали правила перевозки пассажиров и грузов. Предотвращено семь попыток незаконного оборота товаров.

За предыдущую неделю 33 иностранных гражданина и 46 транспортных средства получили отказ во въезде на территорию Республики Молдова.