Какие трамваи немцы пустили по улицам Кишинева

В 60-х годах в столице Молдовы на трамвайные линии вышли машины, собранные в Германской Демократической Республике.

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Трамвайное движение в Молдове прекратилось еще в прошлом веке, но кишиневцы до сих пор ностальгируют по уютным электрическим вагонам, которые долго служили жителям столицы.

Фотография одного из таких трамваев была опубликована в сообществе, посвященном истории Кишинева в Facebook.

"Эту модель — LOWA ET54 — производили в ГДР. Такие трамваи перевозили кишинёвцев до 1961 года, но и с закрытием линий в нашем городе эти железные трудяги не вышли на пенсию, а переехали во Львов. И там ещё с десяток лет они успешно прослужили людям", — пишет краевед.

Музеи трамваев привлекают огромное количество туристов во многих зарубежных странах, но к сожалению, в Кишиневе ничего подобного до сих пор нет. На взгляд участников интернет-сообщества, это досадное и непростительное упущение — которое, впрочем, не поздно еще исправить.