Полицейский - не мусор: страж порядка рассказал в стихах о своей работе - видео

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Сотрудник органов внутренних дел Молдовы Генадие Булгар записал и опубликовал в интернете короткое видео, где он обращается ко всем гражданам со словами, которые, видимо, стали реакцией на все негативные штампы и клише, коими "обзавелись" полицейские за долгие годы существования этого института власти.

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В стихах, возможно собственного сочинения, Булгар заявляет — те, кто плохо относится к полицейским, в корне неправы, потому что сотрудники органов правопорядка — "не мусор", они каждый день готовы отдать жизнь за своих сограждан, находясь на передовой войны с беззаконием.

Полицейский в своем обращении подчеркивает, что трудится на благо граждан и общества.