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Список улиц, где во вторник не будет электроэнергии

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Компания Red Union Fenosa сообщила, что для улучшения качества предоставляемых услуг 17 июля ожидаются отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева.

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Публикуем список улиц, где во вторник не будет электроэнергии:

Центр:

— ул. М. Лермонтов 15, 19, 37-73, 40, 66-102, переулок М. Лермонтов 23,Сф. Винерь 62, Татарбунар 15, 15/1, 17, 38, Валя Рэдюлуй 26/1 — в период с 09:30 — 19:00,

— ул. Александру чел Бун 69, 89, 91, 98A, 9990, Митрополит Бэнулеску Бодони 22, 22V, 51, 53 — в период с 09:10 — 17:00,

— ул. Карл Шмидт Примар 7-49, 12-46, Чокырлией 11-51, 999, Никита Смокинэ 2-40, 3-29, 1 переулок Никита Смокинэ 1-11, 4-6; 2 переулок Никита Смокинэ 3-9, 4-10, 24-26; 3 переулок Никита Смокинэ 1-7, 2; 4 переулок Никита Смокинэ 1-9, 2-6, Петрарилор 1-43, 2-68, 1/7, 99, Препелицей 34A; 2 переулок Препелицей 24 — передает 09:30 — 15:00.

Буюканы:

— ул. Топорашилор 1-17, 2-16, Скитулуй 1-13, 2-14, Гиочеилор 1-23, 2-22 — в период с 09:15 — 18:00, 

Energie eoleană alternativă
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— ул. Каля Ешилор 45, 47, 47/1, 49, 49/1, 49 A,B, G, V, Друмул Кручий 94, 96, 98, Тимиш 39/1 — в период с 09:10 — 17:00.

Ботаника:

— ул. Минск 33A, Плаюлуй 6-8, 18, 28-50, 11-35, переулок Плаюлуй 5, Рига 1-7, 17, 10-38, Таллин 13 — в период с 09:15 — 19:00,

— ул. Гренобле 114, 147, 147/2, Т. Стришка 30 — в период с 09:00 — 17:00.

Рышкановка:

— ул. Мирон Костин 13/7, 13/8, Московский пр. 12, 12/4, 14, 14/1, 16 — в период с 09:10 — 17:10,

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы, среди которых Анений-Ной, Кагул, Кантемир, Комрат, Кэлэрашь, Кэушень, Чимишлия, Яловены, Оргеев, Стрэшень и других. 

Подробности можно получить по телефону: 022-43-11-11

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Теги:
отключения электроэнергии, плановые отключения, Молдова, Кишинев, Общество
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