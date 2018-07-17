Опасные арбузы и дыни на рынках Молдовы: специалисты проводят проверки

На данный момент под пристальным вниманием специалистов оказались бахчевые культуры – арбузы и дыни. Инспекторы выезжают на поля и берут на проверки образцы продукции непосредственно у производителя.

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik, Дарья Чернега. В текущем году специалисты Национального агентства продовольственной безопасности выявили 14 случаев, когда в овощах и фруктах, продаваемых на молдавских прилавках, было обнаружено превышение нитратов либо пестицидов. Компания по мониторингу продукции растительного происхождения началась с апреля, заявил заместитель руководителя управления по наблюдению за продукцией растительного происхождения Андрей Константинович. Всего в этом году инспекторы планируют взять на анализ 300 проб и проверить 25 видов овощей и фруктов.

"В тех 14-ти случаях, когда выявили некачественную продукцию, были уничтожены плантации, поскольку содержание нитратов в овощах превышало иногда даже в три раза допустимую норму. Речь идет о кабачках и капусте", — заявил чиновник.

На данный момент под пристальным вниманием специалистов оказались бахчевые культуры — арбузы и дыни.

© Photo : из личного архива Галии Тусупбековой Для кого опасны арбузы и дыни

Инспекторы выезжают на поля и берут на проверку образцы продукции непосредственно у производителя. В случае выявления нарушений, урожай уничтожают. Штрафы за превышение нитратов и пестицидов в рамках компании по мониторингу для экономических агентов не назначают.

Когда очень хочется освежиться, подойдет и… арбуз>>>

Проверка торговых точек, в свою очередь, осуществляется, если возникают подозрения или поступают жалобы от потребителей.

Покупателям овощей и фруктов специалисты Национального агентства продовольственной безопасности советуют требовать у продавцов сертификат о безопасности.