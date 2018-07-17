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В память о гибели царской семьи Романовых в Бендерах освятили часовню

В память о гибели царской семьи Романовых в Бендерах освятили часовню

CC BY 4.0 / president.gospmr.org
Общество
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В Приднестровье вспоминают трагические события 100-летней давности – расстрел царской семьи Романовых.

ТИРАСПОЛЬ, 17 июл – Sputnik, Ирина Ляхова. В память о гибели царской семьи Романовых на территории Военно-исторического мемориального комплекса "Бендерская крепость" воздвигли часовню "Памяти святых царских мучеников". К 100-летней дате трагического события, которое произошло в ночь с 16 на 17 июля, часовня была освящена.

Николай II посещал этот край четырежды. В последний раз — 8 мая 1916 года. Тогда император, его супруга и дети молились в бендерском храме святого благоверного князя Александра Невского.

"Сегодня на этом же месте мы возносим молитву о них", – отметил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

В рамках памятного мероприятия состоялась презентация книги "Страж Бендерской крепости". Она повествует о различных вехах истории одного из старейших храмов приднестровского края – Александро-Невской церкви, под сводами которого обращались к Богу как рядовые бендерчане, так и венценосные особы, сыгравшие заметную роль в истории России.

Вечером в Бендерах также состоится пешеходная акция "Шествие памяти", посвященная 100-летию со дня гибели царской семьи Романовых. Ее участники пройдут по тротуарам по маршруту от ул. Суворова, 53 до ул. Кавриаго, 10.

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Теги:
часовня, семья Романовых, Вадим Красносельский, Приднестровье
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