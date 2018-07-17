На наших глазах резко меняется флора и фауна Днестра

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Специалисты изучили современное состояние реки Днестр в рамках научной экспедиции. Об итогах этого исследования молдавские ученые рассказали в пресс-центре Sputnik Молдова.

Директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр "Eco-TIRAS", доктор биологии Илья Тромбицкий сообщил о главных проблемах, которые удалось выявить.

"Молдавский участок Днестра потерял очень много видов рыбы, которые являются характерными для данного климатического пояса. Также происходит активное заиление Дубоссарского хранилища из-за того, что отмирает водная растительность. Не может развиваться нормально туризм, потому что вода очень холодная", — сказал Тромбицкий.

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Он объяснил, что в нижнем Днестре весной нет полноценных разливов воды, из-за чего рыба не может нормально размножаться, водоплавающие птицы не имеют возможности высидеть нормально птенцов, так как вода не покрывает яйца и гнезда, и они становятся легкой добычей диких зверей. Все это вместе приводит к постепенной деградации экосистемы.

"Мы начали экспедицию от мест Наславчи и дошли до Сорок. На этом отрезке мы измеряли температуру воды — возле Наславчи она была всего +8 градусов, лишь ближе к Сорокам ее температура достигала +18 градусов", — рассказал еще один из участников экспедиции, биолог Андрей Графов.

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Он объяснил, что эти наблюдения говорят о том, что рыба не может размножаться.

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"Днестр — трансграничная река. В соответствии с международным законодательством управлять ей можно только вместе с партнерами из Украины, причем только тогда, когда все заинтересованные лица вовлечены в этот процесс, и отсутствует доминирование какого-либо водопользователя во вред другим", — пояснил Тромбицкий.

Сейчас этот принцип очень сильно нарушен в пользу гидроэнергетики. А Украина и по сей день не отказалась от планов построить каскад ГЭС в верховьях Днестра, заметил эколог. Пока с соседями подписан только договор о совместном управлении рекой, который вступил в силу в июле 2017 года.

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В рамках экспедиции, которую провели ученые из молдавского и тираспольского госуниверситетов, а также представители неправительственных организаций, открыли и летнюю школу. В ее работе приняли участие студенты с обоих берегов Днестра.

Во время исследований специалисты снимали фильм о реке, который планируют презентовать осенью этого года.