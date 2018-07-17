Жесткое заявление одного из министров Молдовы: чиновник выдвинул требования

Транспортная "мафия" в Молдове: один из членов правительства сделал жесткое заявление в связи с массовыми задержаниями, которые произошли во вторник в республике.

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Министр экономики и инфраструктуры Молдовы Кирилл Габурич попросил администратора ГП "Автовокзалы и автостанции" Сергея Поповича принять все необходимые меры, чтобы пассажиры не испытали никаких неудобств из-за массовых задержаний сотрудников компании. Глава Минэкономики поручил обеспечить нормальную работу всех автостанций.

Во вторник сотрудники Национального антикоррупционного центра совместно с прокурорами по борьбе с коррупцией провели масштабные обыски в девяти районах республики. В результате задержаны 12 сотрудников государственного предприятия "Автовокзалы и автостанции" и еще 11 были вызваны на допрос. Всем им предъявлен статус подозреваемых.

"Вне зависимости от того, что происходит, первостепенная задача заключается в обеспечении качественных услуг пассажирам. Люди никаким образом не должны страдать из-за сотрудников компании. Подобные случаи являются серьезными и показывают, что менеджмент некорректен, а сотрудники стали пленниками устаревшей системы управления", — отметил Габурич.

© Sputnik / Евгений Биятов Массовые задержания в Молдове, или Как ликвидировали транспортную "мафию"

По его словам, "необходимы решительные меры и порядок в этой области, которая в течение многих лет находится в хаосе".

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Как заявил Попович, в связи с задержаниями работников предприятия "Автовокзалы и автостанции" для обеспечения нормальной работы всех территориальных подразделений принято решение вызвать из отпуска часть сотрудников компании. По его словам, все автовокзалы работают в нормальном режиме, задержек рейсов не наблюдается.