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Суд Кишинева

В молдавском суде появились "машина времени" и "бессмертные"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Похоже, в судебной инстанции молдавской столицы сделали открытие, достойное Нобелевской премии или книги рекордов Гиннеса.

КИШИНЕВ, 17 июл – Sputnik. На официальном сайте Кишиневского суда в разделе анонсов заседаний появились две странные записи. Вопросы вызывает дата, когда по плану должны состояться слушания по двум гражданским делам. 

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В первом случае речь идет об иске физического лица против супермаркета. Однако, как указано в анонсе, рассмотреть это дело судья инстанции на Ботанике Светлана Гарштя-Бриа должна 25 апреля 3018 года, то есть почти через тысячу лет.

Второе дело касается спора между представителями жилищно-коммунального хозяйства и жительницей одного из домов. В данном случае также назначен судья. Это Александру Чебан из инстанции сектора Центр. Однако дата заседания вновь вызывает вопросы – 23 октября 2108 года, то есть через 90 лет.

Вполне вероятно, что речь идет о простой технической ошибке секретарей, заполнявших документы. Если же нет, то в суде молдавской столицы должны были изобрести машину времени или раскрыть секрет вечной жизни, так как согласно книге рекордов Гиннеса, предел продолжительности человеческой жизни составляет 122 года. Столько прожила Жанна Луиза Кальма, жительница Франции, родившаяся 21 февраля 1875 года в Арле.

В Молдове суды переносят заседание на тысячу лет
© Photo: Judecătoria Chișinău
В Молдове суды переносят заседание на тысячу лет

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Теги:
машина времени, бессмертие, ошибка, дата, заседание, суд Кишинева
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