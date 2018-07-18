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Скорая помощь

В Молдове к концу года обновится парк карет скорой помощи

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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В нашей стране на 70% обновится парк карет скорой помощи - такие результаты ожидают в этом году в правительстве.

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Новые кареты скорой помощи поступили в 23 населенных пункта Молдовы. Всего же с начала 2018 года в страну завезли 69 медицинских спецмашин. 

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Новая партия транспортных единиц поступила в Сороки, Вулканешты, Моловату, что входит в коммуну Кошница, села Немцены, Бобейка и Карпинены Хынчештского района, Бардар Яловенского района, Суслены Оргеевского района, Лозова Страшенского района, Липканы Бричанского района, Религия Дрокиевского района, Брынзены и Купчинь Единецкого района, Рисипены и Глинжены Фалештского района, Стурзовка Глодянского района, Шаптебань Рышканского района,  Бэдичень Сорокского района, Гэвэноаса Кагульского района, Яргара Леовского района, Валя Пержий Тараклийского района, Баурчи, Казаклия Чадыр-лунгского района, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

Там же отмечается, что новые кареты скорой помощи отвечают всем современным стандартам, многофункциональны.

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В июле правительство Молдовы подписало с Банком развития Совета Европы договор о займе 12 миллионов евро на закупку порядка 170 машин скорой помощи, из которых 35 — типа интенсивной терапии, а еще 133 — типа первой медпомощи. Таким образом, утверждают чиновники от медицины, парк карет скорой помощи будет обновлен на 70 %.

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Теги:
медицина, скорая помощь, Молдова, Общество
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