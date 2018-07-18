Внимание, водители: центр Кишинева временно перекрыт

Полиция молдавской столицы предупреждает водителей: с утра в столице образовались заторы на дорогах.

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. Служба Infotrafic кишиневской полиции предупреждает, что в среду утром будет временно приостановлено движение транспорта в центре города. В нашей стране с визитом находится делегация из Македонии, которую возглавляет президент этой страны Георге Иванов.

У него запланирован ряд встреч с официальными лицами Молдовы. Временные неудобства вызваны перемещением кортежа.

Далее служба Infotrafic уточняет, где с утра образовались пробки в городе.

Центр:

— на пересечении ул. Измаильской — бул. Штефана чел Маре;

Чеканы:

— ул. Вадул-луй-Водэ в направлении TUTUN-CTC;

Рышкановка:

— перекресток ул. Каля Орхеюлуй — Студенческая в сторону въезда в столицу;

— круговая развязка ул. Каля Орхеюлуй — бул. Ренаштерий Национале;

Буюканы:

— круговая развязка улиц Каля Ешилор — И. Крянгэ — бул. Штефана чел Маре.