Внимание, водители: центр Кишинева временно перекрыт

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. Служба Infotrafic кишиневской полиции предупреждает, что в среду утром будет временно приостановлено движение транспорта в центре города. В нашей стране с визитом находится делегация из Македонии, которую возглавляет президент этой страны Георге Иванов.
У него запланирован ряд встреч с официальными лицами Молдовы. Временные неудобства вызваны перемещением кортежа.
Далее служба Infotrafic уточняет, где с утра образовались пробки в городе.
Центр:
— на пересечении ул. Измаильской — бул. Штефана чел Маре;
Чеканы:
— ул. Вадул-луй-Водэ в направлении TUTUN-CTC;
Рышкановка:
— перекресток ул. Каля Орхеюлуй — Студенческая в сторону въезда в столицу;
— круговая развязка ул. Каля Орхеюлуй — бул. Ренаштерий Национале;
Буюканы:
— круговая развязка улиц Каля Ешилор — И. Крянгэ — бул. Штефана чел Маре.