Пациенты и врачи будут сильно удивлены, когда увидят новую скорую помощь

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik, Дарья Чернега. Служба скорой помощи получила новые автомобили российского производства: всего 23 машины скорой помощи марки "Соболь" производства российского концерна ГАЗ были распределены в районные отделения скорой медицинской помощи.

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Стоимость одного автомобиля составляет 36 тысяч евро.

Машины отправили в те населенные пункты, где автопарк неотложек изношен больше всего. Полноприводные автомобили оснащены по последнему слову техники. Некоторые врачи неотложки с подобным оборудованием будут работать впервые.

"Машина оснащена современной аппаратурой. У нас есть дефибриллятор, электрокардиограф, пульсометр, современные носилки, с помощью которых будет легче перевозить больных. Мы очень рады", — поделилась впечатлениями фельдшер из села Моловата Аурелия Изман.

По словам директора Национального центра скорой медицинской помощи Николая Гидиримски, большинство карет скорой помощи в Молдове изношены на 80%, а финансирование таких проектов требует значительных инвестиций. Чиновник отметил, что первый шаг по закупке новых автомобилей был сделан в 2017-м году, когда министерство здравоохранения приобрело 69 машин.

"Из этого лота до настоящего момента в Службу скорой медицинской помощи было доставлено 26 карет скорой помощи. Три из них поступили в Молдову ранее и были распределены по районам. Другие 23 автомобиля мы отправляем в сельскую местность сейчас", — заявил Гидиримски.

До конца года парк машин в Службе скорой медицинской помощи будет обновлен на 70%, пообещала министр здравоохранения, труда и социальной защиты Светлана Чеботарь.

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"Мы обеспечим еще 160 машин скорой помощи: 35 из них будут класса C, оборудованные техникой последнего поколения для оказания услуг интенсивной терапии. Остальные 134 — будут относиться к классу В по оказанию первой медицинской помощи", — отметила глава минздрава Молдовы.

Национальная программа по развитию скорой медицинской помощи рассчитана на 4 года.