Мать девушки, погибшей из-за провала на БАК-е: наверное, ей было стыдно

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Мама погибшей лицеистки Адрианы Иордэкеску, которую нашли повешенной в лесу, рассказала "КП" в Молдове, что их дочь хорошо училась, и что ни она, ни муж не были слишком строги, и не устраивали девушке скандалов из-за плохих оценок.

По словам родителей, Адриана хотела стать бухгалтером и очень ответственно относилась к учебе.

"Наверное, Адриане было стыдно, что она получила такую низкую оценку… Никто не думал, что так получится… Мы бы не стали ругать Адриану за плохие оценки!" — утверждает мама девушки Даниела.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Новые подробности о гибели 18-летней лицеистки, не сумевшей сдать БАК

Напомним, что в субботу, 14 июля, девушка была найдена повешенной в лесополосе близ села Фырлэдень Каушанского района. Адриана Иордакеску, жительница села Хырбовэц Новоаненского района, пропала в конце июня. По словам ее матери, девушка пошла сдавать экзамены на степень бакалавра по математике.

Экзамен школьница провалила, набрав всего 8 баллов из 25, и после этого ее больше никто не видел. Мама Адрианы, вернувшись домой, обнаружила на столе блокнот с оценками — но дочери не нашла. После этого женщина обратилась в полицию.

В операции по поискам девушки были задействованы более 150 сотрудников Министерства внутренних дел: полицейские, пожарные и карабинеры, в том числе 20 волонтеров, поиски велись на территории Новоаненского района.

Адриану Иордэкеску похоронили в понедельник.