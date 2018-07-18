Исповедь модели из Молдовы: какие унижения испытывают "королевы подиума"

Молодая молдавская модель рассказала, что родная страна не может дать ей будущего, которое она хочет, поэтому планирует отравиться за рубеж в поисках лучшего.

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Молдавская модель Анастасия Чеботарь в интервью радиостудии Sputnik рассказала о тонкостях профессии, перспективах работы в нашей стране, а также о том, почему многие молодые люди уезжают из республики за границу.

Как отметила девушка, ее карьера началась в период, когда училась в лицее.

"К сожалению, невозможно жить на деньги, которые зарабатываешь на различных fashion-мероприятиях в Молдове. Поэтому я вижу свое будущее за границей, где, надеюсь, смогу сотрудничать с модными домами и буду получать предложения, что обеспечит мне хорошую карьеру, о которой я мечтаю. Конечно, для того, чтобы попасть туда, куда рассчитываешь, надо быть сильной личностью", — отметила собеседница.

Она рассказала, что через десять лет видит себя успешной бизнесвумен, счастливой женщиной с любящей семьей.

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Девушка подчеркнула, что "конечно, и в Молдове можно бороться, и чего-то добиваться".

"Но я хочу выйти из своей зоны комфорта. Безусловно, я буду приезжать домой. Молодые люди сейчас уезжают, потому что хотят чего-то лучшего, нового и стабильного. Мой совет заключается в том, если вы хотите что-то изменить, то выходите из зоны комфорта", — добавила модель.

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По ее мнению, основная причина, почему молодежь принимает решение покинуть Молдову, заключается в нестабильной ситуации в стране.

"Я принадлежу к тому числу молодых людей, которые хотят уехать из республики. С каждым днем убеждаюсь, что Молдова, к большому сожалению, не может дать мне то будущее, которого я хочу", — сказала Чеботарь.