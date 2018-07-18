Дело на Киртоакэ: прокурор сделал жесткое заявление

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Показания, озвученные свидетелями со стороны государственного обвинителя в рамках уголовного дела на экс-примара (экс-мэра) Кишинева Дорина Киртоакэ, указывают на то, что все решения, которые принимались по проекту платных парковок, были скоординированы с бывшим столичным градоначальником. Это заявление сделал прокурор Думитру Робу в среду после заседания суда.

Лучший памятник Киртоакэ — яма посреди "пешеходной улицы">>>

В среду в инстанцию вновь пригласили вице-примара Кишинева Нистора Грозаву. Он рассказал журналистам, что "работал в команде, никогда не позволял себе вести какую-то свою игру и не принимал собственные решения".

Прокурор отметил, что слушания Грозаву продолжаются уже на протяжении четырех заседаний.

Урекян о Киртоакэ: знаем мы эти ваши честные аукционы>>>

"Сторона защиты избрала тактику и преследует цель, как можно дольше затянуть судебное разбирательство, задает вопросы, которые не имеют отношения к уголовному делу. Из-за того, что адвокат свидетеля был занят на другом процессе, заседание перенесли на иную дату", — сказал Робу.

По словам прокурора, на предыдущем заседании суда вице-примар ответил на важные для следствия вопросы. Как отметил представитель стороны обвинения, исходя из заявлений Грозаву и имеющихся доказательств, следует, что "все важные решения в примэрии принимались одним человеком — генпримаром".

"Не может вице-примар решать, когда созывать заседания. Все это координируется примаром. И это решение принадлежит ему", — подчеркнул прокурор.

© Sputnik / Николай Костыркин Эффект Киртоакэ: как деньги уходят в грунт и расщепляются в пыль

Сам Киртоакэ все обвинения по-прежнему отвергает и настаивает, что его адвокаты не затягивают судебный процесс.

Киртоакэ задержали 25 мая 2017 года по обвинению в извлечении выгоды из влияния по делу о платных парковках в Кишиневе. Первоначально речь шла о том, что либералу грозит от трех до семи лет тюрьмы. Но 12 июля прошлого года Киртоакэ выдвинули еще одно обвинение. Таким образом, речь идет о двух преступлениях — извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции. Поскольку дело рассматривается по двум статьям, максимальный срок заключения для Киртоакэ может составить до 22 лет. Кроме того, в сентябре прошлого года антикоррупционные органы сообщили о том, что Киртоакэ фигурирует подозреваемым в новом деле — о превышении служебных полномочий.

До 10 ноября 2017 года Киртоакэ находился под домашним арестом. Затем меру пресечения заменили на судебный контроль, срок которого неоднократно продлевали. Судебные разбирательства по делу продолжаются. Подробнее о деле экс-примара Кишинева можно почитать здесь.

Киртоакэ, занимающий пост первого вице-председателя Либеральной партии Молдовы, руководил Кишиневом на протяжении 10 лет подряд. Его третий срок на посту мэра должен был завершиться в 2019 году, однако в феврале этого года он решил подать в отставку.