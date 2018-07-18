В Молдове везет только некоторым: надбавка к зарплате до 50% для чиновников

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Зарплаты мэров и госслужащих увеличатся на сумму до 50% от оклада. Члены кабмина Молдовы дали положительное заключение по соответствующему законопроекту на заседании правительства в среду.

© Sputnik / Константин Чалабов Хватит ли денег на оплату пенсий и зарплат после выборов в парламент Молдовы

Таким образом, примары (мэры), вице-примары, председатели районов и их заместители, преторы и вице-преторы будут получать ежемесячно надбавку до 50% от их должностного оклада. К примеру, если сейчас средняя зарплата чиновников на руководящих постах местной публичной администрации составляла шесть тысяч 135 леев, с учетом повышения эта выплата будет приравниваться к девяти тысячам 200 леям.

На 15% увеличится зарплата персонала, который занимается техническим обеспечением, она достигнет трех тысяч 580 леев.

Размер "поощрительных" выплат будет определяться местными властями в зависимости от средств, доступных для этой цели в бюджетах. В этом году деньги для реализации данного проекта будут направляться из ресурсов, предусмотренных в госбюджете для покрытия дополнительных расходов местной публичной властью. Необходимая ежемесячная сумма на выплату этих надбавок исчисляется приблизительно в 5,5 миллиона леев.

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Проект направлен на повышение уровня доходов работников бюджетного сектора, стимулирование привлекательности государственной службы, а также на привлечение и сохранение молодых специалистов и предупреждение коррупции в органах госуправления.

К слову, учителям в этом году в Молдове проиндексируют зарплаты на 8%.