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Девочка. Архивное фото.

Четыре дня ужаса: 85-летний мужчина в Молдове держал в заложниках школьницу

CC0 / Pixabay / Skitterphoto
Общество
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Кошмарный случай произошел в одном из центральных районов Молдовы: незнакомый пожилой мужчина похитил маленькую девочку и удерживал ее в заложниках.

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. История, от которой кровь стынет в жилах: 85-летний мужчина похитил девятилетнюю девочку и держал ее взаперти в течение четырех дней. Все произошло в районе Теленешты.

Несовершеннолетняя пропала 14 июля, а на второй день родители обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов вместе с членами семьи пропавшей начали поиски. Ребенка нашли 18 июля. Девочку насильно удерживали в доме пожилого мужчины.

"Девочка отправилась играть с друзьями. Вечером, когда она захотела пойти домой, она встретила пожилого человека. Он убедил ребенка отправится к нему домой. Затем мужчина удерживал девочку взаперти в своем доме. Мы не знаем, кормил ли он ее и заботился ли о ней", — рассказала Sputnik пресс-секретарь инспектората полиции Оргеева Диана Максим.

Работа прививочного кабинета детской поликлиники
© Sputnik / Igor Zarembo
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Девочка рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что не подвергалась сексуальному насилию со стороны 85-летнего мужчины. Сейчас она получает поддержку психолога. Полицейские порекомендовали родителям несовершеннолетней отправить ребенка в специальный центр, где психологическая помощь предоставляется в течение нескольких дней. Затем ее еще раз заслушают.

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Пенсионеру предстоит пройти психиатрическую экспертизу. Если его вина будет доказана, то ему грозит до семи лет тюрьмы. Журналисты Sputnik будут держать на контроле все этапы расследования.

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Теги:
заложник, похищение, ребенок, Теленешты, Молдова
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