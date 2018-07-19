Принц Монако решил помочь Молдове

После апрельского снегопада 2017 года глава одного из самых маленьких государств Европы принял решение оказать РМ материальную поддержку.

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Фонд принца Монако Альберта Второго представил Молдове 100 тысяч евро для восстановления Ботанического сада, сообщил премьер-министр Павел Филип.

"Мы говорили об этом с принцем Альбертом в мае прошлого года, когда он приезжал в Кишинев сразу после снегопада", — сказал Филип.

Обещанную сумму передадут молдавским властям двумя траншами. Помимо этого, 240 тысяч евро страна получит для мер по повышению уровня плодородия почв в Национальном парке Оргеева.

После апрельских снегопадов 2017 года погибло около 80% деревьев и других растений Ботанического сада в Кишиневе.