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Сильный ливень

Ливень привел к потопу в Кишиневе: столица ушла под воду

© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Затопленные улицы, проблемы с транспортом, вода по колено и беспомощность столичных властей – на Кишинев обрушился ливень.

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Вечером в среду на Кишинев обрушилась стихия — ливень. Сильный дождь продолжается примерно с девяти вечера. Всего за час осадков город затопило — столица в прямом смысле ушла под воду. Дороги превратились в реки, так как дождевые стоки не справляются с таким объемом воды.

Практически во всех районах столицы колеса машин полностью погрузились под воду. Некоторые водители троллейбусов проезжают остановки и останавливаются там, где пассажирам удобно было выйти, и люди не оказались в воде по колено.

Затапливает и подвалы жилых домов, и даже новостороев.

 

Между тем, синоптики не объявляли никаких метеопредупреждений. 

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Теги:
вода по колено, сильный дождь, дождь, последствия, синоптики, потоп, ливень, осадки, Молдова, Кишинев
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