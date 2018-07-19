Сколько жителей останется в Молдове через десять лет

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. В последние годы одной из самых острых проблем Республики Молдова стала депопуляция страны.
Заместитель директора по науке Национального института экономических исследований, ведущий научный сотрудник Центра демографических исследований доктор-хабилитат Ольга ГАГАУЗ представит подробные данные, свидетельствующие о депопуляции. Также эксперт расскажет о возможных последствиях для страны этого феномена и даст рекомендации по решению этой проблемы.
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.