После дождичка в четверг: в Кишиневе чистят "ливневки" и латают дороги

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik, Елена Комолова. Муниципальные службы Кишинева, как, впрочем, и сама примария (мэрия) города продолжают удивлять своими "новаторскими" идеями. После ливня, обрушившегося на столицу вечером в среду и продолжавшегося до глубокой ночи, Кишинев опять затопило.

© Sputnik / Павел Лисицын Ливень привел к потопу в Кишиневе: столица ушла под воду

Дороги превратились не просто в реки, а в натуральные озера. Уровень воды в некоторых микрорайонах столицы доходил взрослому человеку до колена, а колеса машин полностью погружались в ливневую "пучину". Воде просто не было куда уходить…

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Не справились со стихией оставшиеся в Кишиневе редкие ливневые стоки, которые после необдуманных решений "великого деятеля" бывшего примара Дорина Киртоакэ закатали в асфальт. И не только потому, что их в городе катастрофически мало, но и потому, что некоторые из них был забиты.

© Facebook / МемМолдова Кишиневский потоп стал предметом для "фотожаб" и насмешек

Вся жизнь в Facebook

Мэрия отреагировала. На странице столичной администрации в Facebook разместили фотографии очистки "ливневок" на проспекте Юрия Гагарина возле вокзала. Как доказательство того, что работы ведутся. У нас почему-то стало модно не устранять корень проблемы, а искать самый простой вариант по решению ее последствий. А дальше-то что?

Кишиневский потоп стал предметом для "фотожаб" и насмешек>>>

С каждым новым ливнем муниципальные службы будут расчищать ливневые стоки и на этом, как говорится, и все. Но надо полагать не все в этом мире вечно, и такие стихии наносят серьезный урон и без того кошмарным дорогам, подвалам жилых домов, мостам и виадукам. Ведь на ремонт всего этого придется тратить еще больше средств… Но, кажется, столичных чиновников это мало волнует.

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Кстати о дорогах.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Кишинев: город между ремонтом и авариями

После потопа в Кишиневе муниципальные службы решили залатать дыру на участке дороги по улице митрополита Петру Мовилэ и Богдан Воевод. Не надо быть специалистом, чтобы понимать, что перед укладкой асфальта, пускай и "заплатки", необходима хорошая погода и сухое дорожное полотно. Таких условий этим утром не наблюдалось.

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Дальше — лучше. На сегодня синоптики опять прогнозируют дожди с грозами, а это значит, что Кишинев снова поплывет. Прощай, временно залатанная дыра…

Это не первый ливень, который переживает столица за лето, и далеко не последний. Выводы муниципальные власти, кажется, и не собираются делать. Каждый дождь для городских чиновников — какая-то неожиданность, которая вторгается в их размеренную, прерываемую рабочими заседаниями, жизнь: проблемы столицы можно задвинуть в долгий ящик и пускать пыль в глаза в виде постов в Facebook с латанием испещренного дырами асфальта. Но при этом, что любопытно, чиновники довольны борьбой с последствиями ливней после самой стихии. И это не может не возмущать.