Спикер парламента рассказал, могут ли Молдове отменить безвизовый режим с ЕС

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Спикер парламента Молдовы Андриан Канду прокомментировал вопрос о том, может ли предоставление гражданства республики посредством инвестиций привести к отмене безвизового режима с ЕС.

Ответ политика оказался категоричным. Канду исключил подобные варианты. По его словам, предоставление гражданства посредством инвестиций — программа, которая используется многими странами, в том числе и западными.

"Республика Молдова создала фильтры для проверки людей, которые будут подавать заявку на получение гражданства посредством инвестиций. Молдова — не единственная страна, присоединившаяся к этому механизму", — сказал Канду.

© Sputnik / Nicu Goncear В Молдове установили "цену" на гражданство

Спикер парламента отметил, что на начальном этапе преждевременно делать оценку пользы механизма предоставления гражданства Республики Молдова посредством инвестиций. По его мнению, делать подобные выводы стоит по истечении определенного периода.

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Согласно Регламенту о получении молдавского гражданства путем инвестиций минимальный взнос в Фонд публичных инвестиций по долгосрочному развитию составляет 100 тысяч евро, а минимальный размер инвестиций хотя бы в одну из областей стратегического развития Республики Молдова, должен составлять 250 тысяч евро. То есть в целом любой иностранец, который готов инвестировать в экономику нашей страны минимум 350 тысяч евро, может с легкостью получить гражданство Республики Молдова. Это предусматривает положение нового закона о гражданстве.