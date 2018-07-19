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Премьер-министр Молдовы Павел Филип

Филип популярно объяснил, что нужно делать водителям после двух бокалов пива

© Photo: пресс-служба правительства Молдовы
Общество
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Парламент окончательно решил вопрос, связанный с необходимостью жестоко наказывать водителей за нарушение ПДД.

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Парламент в четверг принял во втором чтении поправки в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Закон о безопасности автодвижения, согласно которым наказание за вождение в нетрезвом виде будет ужесточено.

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Уголовный кодекс дополняется новой статьей, которая будет регулировать процедуру лишения или аннулирования права на управление транспортными средствами. Лишение права управлять автомобилем может быть применено инстанцией на срок от одного года, а аннулирование водительского удостоверения — с возможностью его последующего восстановления.

Документ также предполагает процедуру изъятия автомобиля, владелец которого находился за рулем в нетрезвом виде. Так, если машину нельзя передать другому лицу, то транспортное средство отправят на ближайшую спецстоянку или полицейскую парковку.

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Другие изменения предусматривают ужесточение наказания за езду в пьяном виде. Водителям, пойманным в состоянии опьянения спиртным или другими веществами, грозит штраф от 17,5 до 25 тысяч леев или от 40 до 60 часов неоплачиваемого труда, в обоих случаях с лишением права управлять авто от шести месяцев до года.

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Также предлагается обязать водителей, пойманных в нетрезвом виде за рулем, и которые были лишены водительских удостоверений решением суда, посещать Антиалкогольную или антинаркотическую пробационную программу, установленную советником по пробации.

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Премьер-министр Молдовы Павел Филип через свою официальную страницу в Facebook поблагодарил коллег из правительства за подготовку этого комплекса поправок.

"Водители, пойманные в пьяном видео за рулем, лишатся прав на четыре года и будут вынуждены безвозмездно поработать на благо общества. Думаю, что теперь водители будут думать, прежде чем садиться за руль после двух бокалов пива. Каждый сам выбирает, ехать ли ему в подобном случае в такси или в полицейской машине" — написал Филип.

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Теги:
ПДД, штрафы, водители, закон, парламент, Павел Филип, Молдова
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