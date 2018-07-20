В Кагульском районе созданы советы безопасности - что сказали в полиции

Предполагается, что в скором времени весь район будет охвачен этим начинанием из сферы социального партнерства.

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. В 10-ти населенных пунктах Кагульского района созданы советы по безопасности.

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Речь идет о селах Бадикул Молдовенеск, Баурчи-Молдовень, Зырнешть, Рошу, Борчаг, Тэтэрешть, Пелиней, Слобозия-Маре и Манта.

Как сообщил председатель Кагульского района Ион Гроза, цель создания этих советов заключается в необходимости эффективного сотрудничества между местными властями сельского и районного уровней, полицией и гражданским обществом — для решения актуальных проблем жителей и своевременного информирования о действиях полиции.

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Глава Кагульского инспектората полиции Юрие Бричаг уверен, что проект даст надлежащие результаты довольно скоро.

По его словам, похожие кампании уже действуют в Кагульском районе — это "Соседское наблюдение" ("Supravegherea de vecinătate"), "Заботливые бабушки и дедушки" ("Bunicii grijulii").

"Наши граждане должны знать, как принять меры по предотвращению краж, ограбления автомобилей, насилия в семье, детской преступности и т.д. Самые активные партнеры проекта будут премированы", — рассказал Бричаг.

Планируется, что проекты будет реализован в скором времени во всех населенных пунктах района.