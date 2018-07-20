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Полиция

В Молдове объявили "охоту" на водителей, нарушающих закон

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Массовые проверки: водителям следует быть осторожнее.

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Национальный инспекторат по патрулированию (НИП) в пятницу будет выявлять водителей, не оплативших штрафы за нарушения.

Hamburgher
CC0 / Pixabay / Skitterphoto
В Молдове стартуют массовые проверки: кто попадет под тотальный контроль

Как сообщает ведомство, проверку проведут с помощью приложения E-DATA, таким образом найдут автолюбителей, которые уклоняются от административной ответственности.

Речь идет о трассе М1 на границе с Румынией — Леушены — Кишинtв — Дубоссары, от 8 до 86 километров.

НИП рекомендует водителям соблюдать правила дорожного движения, чтобы не допустить возникновения неприятных последствий.

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Теги:
штрафы, проверки, Национальный инспекторат по патрулированию, Молдова
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