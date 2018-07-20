Врачи бьют тревогу: опасная болезнь распространяется по Молдове

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Национальное агентство общественного здоровья объявило, что на территории Молдовы зарегистрировано три случая заболевания лептоспирозом. Речь едет о Дрокиевском и Единецком районах, а также о Кишиневе.

"Из эпидемиологического анамнеза следует, что пациенты заболели, скорее всего, во время рыбалки или купания в водоемах, возможно, загрязненных биологическими отходами животных, крыс и других грызунов, которые являются источниками и переносчиками возбудителя лептоспироза", — сообщили в агентстве.

Лептоспирозы входят в группу острых зоонозных природно-очаговых инфекций, протекающих с поражением почек, печени, нервной и сосудистой систем, а также с развитием геморрагического синдрома и желтухи.

"У трех пациентов, у которых диагностировали лептоспироз, болезнь протекала с довольно тяжелыми клиническими проявлениями, но, к счастью, они выздоровели. В предыдущие годы в Молдове зарегистрированы и смертельные случаи из-за этой болезни", — добавили в ведомстве.

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Врачи подчеркивают, что своевременное обращение за медпомощью в случае заболевания лептоспирозом обеспечит эффективное лечение и предотвратит тяжелые последствия.

Основные источники инфекции в природе — грызуны и насекомоядные, в хозяйстве эту роль играют домашние животные. Инфекция передается человеку посредством прямого контакта с мочой инфицированных животных или через объекты внешней среды — воду, почву и растения. Тяжесть течения инфекции у человека варьирует от легких до летальных форм. От человека к человеку инфекция не передается.

После инкубационного периода в течение 8-10 дней поднимается высокая температура 38-40 градусов, появляется головная боль, а также в суставах и мышцах (особенно ног), тошнота, рвота, иногда желтуха, а затем признаки повреждения печени и почек.

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Профилактические меры для предотвращения появления этого заболевания направлены на соблюдение санитарно-гигиенического режима по уходу и содержанию животных, личной гигиены сотрудников ферм, скотобоен, продуктов и зерновых складов. В то же время местные органы власти будут запрещать размещать животноводческие комплексы вблизи водоемов, а также сброс сточных вод в эти бассейны. Важная роль в профилактике лептоспироза заключается мерах по борьбе с грызунами на объектах по выращиванию скота, переработке животного сырья, зерновых культур.