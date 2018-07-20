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Люди на улице

Объективная реальность: население Молдовы сокращается, нас все меньше

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Сколько жителей в Молдове точно не знает никто. Статистика разная, некоторые приводят совсем фантастические цифры – около двух миллионов человек.

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. О реальной демографической ситуации в стране рассказала на пресс-конференции ведущий научный сотрудник Центра демографических исследований, доктор хабилитат Ольга Гагауз. 

Первый звонок

В  пресс-центре Sputnik Молдова Гагауз отметила, что впервые сокращение численности населения Республики Молдова зарегистрировали в 1999 году. Тогда произошел так называемый "отрицательный естественный прирост", то есть численность смертей превысила рождаемость, объяснила Гагауз.

С тех пор эта тенденция сохраняется, а в последние годы отмечаются более высокие ее темпы.

Виктор Мокану
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Очень сложно говорить о точной численности населения Молдовы. Люди уезжают за рубеж, и есть проблема учета миграции. Наша официальная статистика пока показывает только эмигрантов и иммигрантов, которые задокументированы, снялись с учета, заявили в соответствующие госорганы, что уезжают на постоянное место жительства в другое государство", — пояснила Гагауз.

Официальные данные переписи: население Молдовы сильно сократилось>>>

Говоря о депопуляции в нашей стране, она подчеркнула, что проблемы с регистрацией миграционных потоков, характерны не только для Молдовы, но и для многих других стран.

Сколько людей осталось в Молдове

На сегодняшний день, по данным ученого, многими называется цифра 3 550 000 человек, как постоянно проживающего населения Молдовы. Но это "стабильное население" — в него входят не только те, кто проживает в республике постоянно, но и уехавшие в предшествующие годы, за которыми осталась прописка в стране и молдавское гражданство.

"Более свежие данные дает нам перепись населения и жилищ, проведенная в 2014 году. Несмотря на те проблемы, которые были с организацией и проведением этого процесса, у нас есть следующие цифры — 2 789 000 наличного населения. Это люди, которые проживают на территории страны с момента переписи и спустя 12 месяцев после нее. Это такой европейский стандарт", — пояснила Гагауз.

Она рассказала, что еще до переписи Центр демографических исследований проводил оценку численности населения республики, используя данные международных организаций, а также с учетом полученной информации из стран, принимающих наших граждан. По их оценкам, на первое января 2014 года наличное население составляло 2 911 000 человек.

Пенсионер pensionar bătrâni bătrân
© Sputnik / Evghenii PANASENCO
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Если сравнивать эту цифру с данными переписи 2004 года, то население сократилось примерно на 470 тысяч, из них 370 тысяч потеряны за счет миграции, остальные 100 — следствие повышения смертности, объяснила Гагауз.

Страна пенсионеров

Важна, по ее мнению, и структура населения — соотношение между детьми, населением трудоспособного возраста и пенсионерами. Пока доля работоспособного населения достаточно высока, но в предпенсионный возраст входят уже многочисленные поколения, родившихся после 50-х и в начале 60-х годов, отметила специалист.

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Она полагает, что в перспективе численность пенсионеров будет постоянно увеличиваться, рождаемость будет снижаться, а количество смертей повысится. Так или иначе, сокращение населения будет наблюдаться и в последующие несколько десятилетий.

Ожидается, что к 1 января 2019 года Национальное бюро статистики объявит новые данные о численности населения Республики Молдова. 

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Теги:
демография, миграция, численность населения, Центр демографических исследований, Национальное бюро статистики, Ольга Гагауз, Молдова, Общество
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