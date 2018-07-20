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Снос Республиканского стадиона. Август 2007 года.

Молдова лишилась Республиканского стадиона: на его месте будет посольство США

© Photo: oldchisinau.com
Общество
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На месте легендарного Республиканского стадиона в Кишиневе будет построено одно из самых больших в мире посольств США.

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Легендарная спортивная арена Молдовы — Республиканский стадион передан США под строительство нового здания посольства этого государства в нашей стране. Депутаты в срочном порядке проголосовали за это решение. За ликвидацию спортивной арены высказались 65 парламентариев, что оказалось достаточным. Таким образом, офис американского диппредставительства в Молдове разместится на площади в пять с лишним гектаров и войдет в тройку самых крупных посольских комплексов в мире.

Вход на Республиканский стадион в Кишиневе
© Sputnik / Nicu Goncear
Вход на Республиканский стадион в Кишиневе

Самая большая площадь, отведенная под посольство США, находится в Багдаде (Ирак). Там офис американцев занимает 32 гектара — эта территория сравнима с площадью всего Ватикана. Новое диппредставительство было открыто в 2004 году в зеленой зоне бывшего дворца Саддама Хуссейна. Строительство обошлось более чем в 750 миллионов долларов.

Второе самое крупное посольство США располагается в Ереване (Армения). Площадь, отведенная под диппредставительство, занимает восемь гектаров. А на третьем месте — офис американцев в Китае. Площадь здания под офис, строительство которого обошлось в 434 миллиона долларов, занимает четыре гектара.

Республиканский стадион располагается в самом центре Кишинева по улице Тигина, 12, и занимает площадь 5,1814 гектара.

Парламент решил передать этот участок на возмездной основе по рыночной стоимости. При этом сколько точно государство планирует выручить в результате этой сделки не указали ни в самом документе, ни сказали в рамках заседания парламента. Как отмечено в тексте проекта правительству предстоит определить стоимость этого объекта недвижимости, вести переговоры по цене и подписать договор купли-продажи.

Депутат социалист Григоре Новак отметил, что участок находится прямо в центре Кишинева, и продажа Республиканского стадиона — ни что иное как предательство национальных интересов.

Такого же мнения придерживается и лидер коммунистов, третий президент Молдовы Владимир Воронин.

"Вы находились у власти девять лет. Кто вам мешал построить стадион?", — возмутился Воронин, обращаясь к спикеру парламента Андриану Канду, который входит в правящую Демпартию.

Депутат от фракции либералов Лилиан Карп поддержал возмущение Воронина, отметив, где был Канду в течение девяти лет и почему не был реконструирован Республиканский стадион.

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Теги:
строительство посольства США в Кишиневе, Республиканский стадион в Кишиневе, посольство США, ликвидация, продажа, США, Молдова, Кишинев
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