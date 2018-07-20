Соцсети: молдавский министр уехал из Кишинева на маршрутке

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Неожиданный пост появился в соцсетях в пятницу.

© Sputnik / Ivan Rudnev Стало известно, когда начнут строить газопровод Унгены-Кишинев

На фотографиях изображен министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич, сидящий в салоне маршрутки сообщения Кишинев-Тараклия-Копчак. Также есть фото, где Габурич стоит на автостанции с, очевидно, билетом на проезд в руке.

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"Утро министра экономики Кирила Габурича началось с поездки на юг Молдовы на рейсовом автобусе Кишинев-Копчак. Водитель сказал, что Габурич реально поехал на автобусе и вышел в селе Валя Пержей Чимишлийского района", — гласит текст под фотографиями.

Удивительно, что мы воспринимаем подобные явления как нечто из ряда вон выходящее. Ведь ни для кого не секрет, что в Европе высшие чиновники ходят на работу пешком, если недалеко, а для дальних расстояний выбирают именно "бюджетный вариант" транспорта. Ежели они прибегают к служебным авто в личных целях, то платят государству, как говорится, по тарифу, а если не хотят, их вынуждают. А в ряде не столь благополучных стран даже президенты стоят в общей очереди к врачам и после отставки занимаются сельским хозяйством. И хоть мы обошлись здесь без фамилий, но примеров для подражания у молдавских чиновников немало.