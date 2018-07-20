Парламент решил: в Молдове аннулируют бумажный полис медстрахования

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Депутаты парламента Молдовы на заседании в пятницу утвердили в первом чтении поправки в законодательство, которые предполагают отказ от бумажных полисов обязательного медицинского страхования.

© Sputnik / Miroslav Rotari Калестру: право на бесплатную медицину имеют и люди без полиса

Согласно проекту, понятие "полис обязательного медицинского страхования" будет заменено на "статус застрахованного лица", который будет предоставляться после уплаты соответствующего взноса. Этот статус дает право воспользоваться полным объемом медпомощи. Он аннулируется в случае: расторжения трудового договора; исключения гражданина из списков лиц, застрахованных за счет правительства; при достижении 18-летнего возраста; призыва на срочную службу и так далее.

Если говорить простыми словами, то это значит, что не нужно будет предъявлять бумажный полис для доступа к медицинским услугам или для получения компенсируемых лекарств. Как полагают разработчики инициативы, таким образом устранятся бюрократические препоны в процедуре доступа к медицинским услугам, в то же время станет проще и процедура активации полиса и его оплаты.

Есть ли альтернатива у медицинского полиса>>>

Теперь для получения медицинских услуг человеку достаточно иметь при себе удостоверение личности (булетин). Чтобы воспользоваться медуслугами, нужен будет только идентификационный номер ID. Предполагается, что оплатить стоимость полиса медстрахования можно будет и в режиме онлайн можно через Службу государственных электронных платежей (MPay).