Будьте осторожны: в Молдове наступает сезон массовых отравлений

Врачи подчеркивают, при появлении первых симптомов нужно срочно обратиться за медицинской помощью, так как оперативная диагностика и лечение могут спасти жизнь.

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. В Молдове растет число отравлений грибами. Только за сутки в стране зарегистрировано четыре случая подобной интоксикации. Информацию подтвердили в Национальном центре добольничной срочной медицинской помощи.

"Четверым людям, среди которых один ребенок, из Бричанского и Страшенского районов, а также из муниципия Кишинева понадобилась медицинская помощь из-за отравления грибами", — отметили в центре.

В "скорой" сообщили, что всем пострадавшим оказана помощь. Госпитализация не потребовалась.

Ранее из-за отравления грибами в Молдове скончались двое детей. Речь идет о брате и сестре четырех и восьми лет. С начала года такого рода интоксикации встречались в нескольких десятках случаев.

© Sputnik / Константин Чалабов Лесные или шампиньоны из супермаркета: все ли грибы одинаково полезны

Врачи подчеркивают, что такого рода отравления требуют срочной медицинской помощи, так как оперативная диагностика и лечение могут спасти жизнь больного.

Симптомы отравления грибами

В первые два часа после употребления грибов могут появиться тошнота, рвота, диарея, чрезмерное потоотделение. Спустя шесть часов — больной может жаловаться на головную боль, головокружение, а также на обострение рвоты. После 72 часов не исключены серьезные осложнения в работе печени и почечная недостаточность, что может привести к смерти человека.

При появлении первых симптомов нужно срочно обратиться к врачу.

Важно! Наибольшему риску при употреблении грибов подвержены дети.

Рекомендации Минздрава Молдовы