Будьте осторожны: в Молдове наступает сезон массовых отравлений

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. В Молдове растет число отравлений грибами. Только за сутки в стране зарегистрировано четыре случая подобной интоксикации. Информацию подтвердили в Национальном центре добольничной срочной медицинской помощи.
"Четверым людям, среди которых один ребенок, из Бричанского и Страшенского районов, а также из муниципия Кишинева понадобилась медицинская помощь из-за отравления грибами", — отметили в центре.
В "скорой" сообщили, что всем пострадавшим оказана помощь. Госпитализация не потребовалась.
Ранее из-за отравления грибами в Молдове скончались двое детей. Речь идет о брате и сестре четырех и восьми лет. С начала года такого рода интоксикации встречались в нескольких десятках случаев.
Врачи подчеркивают, что такого рода отравления требуют срочной медицинской помощи, так как оперативная диагностика и лечение могут спасти жизнь больного.
Симптомы отравления грибами
В первые два часа после употребления грибов могут появиться тошнота, рвота, диарея, чрезмерное потоотделение. Спустя шесть часов — больной может жаловаться на головную боль, головокружение, а также на обострение рвоты. После 72 часов не исключены серьезные осложнения в работе печени и почечная недостаточность, что может привести к смерти человека.
При появлении первых симптомов нужно срочно обратиться к врачу.
Важно! Наибольшему риску при употреблении грибов подвержены дети.
Рекомендации Минздрава Молдовы
- Неизвестные грибы или те, что вызывают подозрение, лучше не употреблять в пищу, особенно в сыром виде;
- Не стоит покупать грибы у дорог, у незнакомых людей и в неавторизированных местах;
- Специалисты не советуют собирать грибы в городских парках, скверах, близ трасс и железнодорожного полотна, а также свалок. Такие грибы накапливают токсические вещества и непригодны для употребления в пищу;
- Не рекомендуется привлекать к процессу сбора грибов детей. Кроме того, врачи советуют не включать этот продукт в рацион несовершеннолетних;
- Перед приготовлением собранные грибы лучше перебрать.