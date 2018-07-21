Отрава из колодца: питьевая вода в Молдове может быть смертельно опасна

Какую воду пьют граждане Молдовы, насколько она чиста, и соответствует ли ее качество установленным нормам - ответы на эти вопросы искал корреспондент Sputnik.

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. Из тех водоемов, которые снабжают водой регионы Молдовы, самая чистая вода в Пруте и Днестре, заявил корреспонденту Sputnik директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр "Eco-TIRAS", доктор биологии Илья Тромбицкий.

"С водой из этих рек, с точки зрения качества, после водоподготовки проблем нет. Что касается регионов, где используется для питья грунтовые воды, то сложности есть во многих регионах страны", — отметил Тромбицкий.

© Sputnik / Константин Чалабов Вода странного цвета течет в домах некоторых жителей столицы

По его словам, грунтовые воды на 80-90% вредны для потребителей и непригодны для постоянного использования в пище, так как там, как правило, фиксируется повышенное содержание вредных веществ.

Тромбицкий подчеркнул, что вредна и вода из колодца, так как она загрязнена нитритами и нитратами.

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Решение в таком случае, как полагает эксперт, одно — как можно больше централизованного водоснабжения из этих двух рек, а также качественная водоподготовка, то есть обработка для дальнейшего потребления.