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Озеро Комо - красивейшее место в Италии

У миллионеров за пазухой: как мигранты из Молдовы, добывая хлеб, страдают от хандры

CC0 / Pixabay / EzPzPics
Общество
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Федор Ларионов
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Корреспондент Sputnik, побывав на живописном озере Комо, где находятся виллы голливудских звезд и итальянских миллионеров, обнаружил: у наших гастарбайтеров одни и те же проблемы, что и везде - хорошие заработки, но при этом невыносимая тоска по близким и родным.

Элитный курорт — озеро Комо — с живописной природой, расположенный у подножия Альпийских гор, много веков подряд привлекал к себе внимание.

Михайл Пойсик
© Sputnik / Miroslav Rotari
Пойсик: рост экономики Молдовы обеспечен гастарбайтерами

Во времена расцвета Римской империи там строили свои резиденции богатые и наделенные неограниченной властью персоны. Например, Гай Плиний Младший, римский поэт Виргилий. Здесь побывали Гюстав Флобер, Джоаккино Россини, Джузеппе Верди. На озере Комо жили музыкант Винченцо Беллини и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.

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В наши дни Комо высоко ценится зарубежными знаменитостями и кинорежиссерами. Второй эпизод фильмов "Звездные Войны", "Двенадцать друзей Оушена" и "Казино Рояль" обязаны своей картинкой пейзажам итальянского Комо. А у голливудского актера Джорджа Клуни есть там своя вилла.

Озеро Комо - красивейшее место в Италии
CC0 / Pixabay / travelspot
Озеро Комо - красивейшее место в Италии

Доходы на Комо больше, чем в среднем по Италии

Третье в Италии по площади и одно из самых красивых в мире — Озеро Комо — привлекает также и молдавских гастарбайтеров. Работая в сфере услуг, получать здесь можно больше, чем в среднем по Италии, потому что уровень жизни в регионе довольно высокий. 

В аэропорту
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Побег из Европы

Жизнь здесь течет размеренная, спокойная — куда торопиться миллионерам? Они ведь уже все успели. Эта неспешность откладывает отпечаток и на жизнь наших гастарбайтеров. Преимущественно на озере Комо они трудятся в сфере обслуживания.

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— Я работала и в пригороде Рима, и в Болонье, но на озере Комо мне нравится больше всего. Здесь спокойно, беженцев из Африки практически нет, красивая природа. Зарплата выше, чем в тех местах, где я трудилась, — горничная Анна, увидев мой молдавский паспорт, очень обрадовалась тому, что встретила соотечественника.

Оказывается, молдавских туристов на Комо не так много. По крайней мере в том отеле, где она уже несколько лет работает, мы были первыми.

  • Озеро Комо - красивейшее место в Италии
    Озеро Комо - красивейшее место в Италии
    © Sputnik / Владимир Песня
  • Озеро Комо - красивейшее место в Италии
    Озеро Комо - красивейшее место в Италии
    © Sputnik / Владимир Песня
  • Озеро Комо - красивейшее место в Италии
    Озеро Комо - красивейшее место в Италии
    © Sputnik / Владимир Песня
  • Озеро Комо - красивейшее место в Италии
    Озеро Комо - красивейшее место в Италии
    CC0 / Pixabay / travelspot
1 / 4
© Sputnik / Владимир Песня
Озеро Комо - красивейшее место в Италии

Тоска по родному дому

Тем временем потоки денежных переводов в Молдову продолжают расти. 

Василий Кантаржи
© Sputnik /
Кантаржи: мигранты не доверяют банкам, поэтому покупают недвижимость

В первом квартале 2018 года, по данным Национального Бюро статистики, объем банковских переводов из-за границы в пользу физических лиц составил 297,45 млн долларов США, что на 18.1% больше в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года. Италия, наряду с Россией и Израилем, входит в тройку стран, откуда больше всего денег присылают молдавские трудовые мигранты.

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И хоть трудятся наши гастарбайтеры, как говорится, у миллионеров за пазухой, проблемы у них одни и те же — невыносимая тоска по родному дому.

— Приезжаю я в Молдову один раз в год. И хоть у нас есть рейс из Бергамо в Кишинев, график работы не позволяет делать это чаще. Семью поддерживаю ежемесячно денежными переводами. В этом году приеду осенью, сын пойдет в первый класс, с мужем мы разошлись. Очень хочу попасть на линейку по случаю 1 сентября, — рассказала Анна.

Граждане Молдовы, уезжая на заработки за границу, проходят через "огонь, воду и медные трубы", чтобы прокормить семьи. И Анна, которая работает в красивейшем месте планеты — на озере Комо — входит в сотни тысяч наших соотечественников, которые, благодаря денежным переводам, помогают удерживать на плаву экономику родной страны.

Кишинев-Бергамо-Комо-Кишинев

Валютные поступления в I квартале
© Sputnik / Вадим Русу
Валютные поступления в I квартале

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Теги:
молдавские гастарбайтеры, хандра, мигранты, Комо, Италия, Общество
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