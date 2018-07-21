Стоп-дрон: в Молдове создадут нормативную базу для "беспилотников"

Владельцам дронов и других беспилотных летательных аппаратов придется соблюдать новые регламенты по их использованию.

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. Правительство Молдовы проанализировало процесс разработки Положения об эксплуатации беспилотных летательных аппаратов или дронов.

Как сообщает ведомство, премьер-министр Павел Филип в ходе рабочего заседания по этому вопросу отметил, что технологии развиваются настолько быстро, что сначала на рынке появляются инновации и только потом — регламенты. Также произошло и с дронами, которые начали использовать без какой-либо нормативной базы.

Представители Органа гражданской авиации заявили, что в настоящее время ведется работа над проектом Положения об эксплуатации беспилотных летательных аппаратов.

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Документ предусматривает создание функционального механизма, основанного на практике стран Европейского союза. Положение призвано разрешить и способствовать развитию этих новых технологий, но в то же время должно обеспечить соблюдение прав и интересов населения, таких как здоровье и физическая неприкосновенность, а также право на неприкосновенность частной жизни.

Предполагается введение процедуры регистрации дронов. Заявка для этого будет подаваться онлайн вместе с декларацией под собственную ответственность. После процедуры регистрации выдадут документ, идентифицирующий дрон — QR-код. В то же время владельца беспилотного летательного аппарата проинформируют о правилах его использования в воздушном пространстве страны.

Проект предусматривает ограничение права на полеты в запрещенных зонах, таких как аэропорты, территории вблизи государственной границы, стратегические объекты, посольства или тюрьмы.

Документ также установит механизм получения заключения об использовании летательных аппаратов в целях видеосъемки, предусмотренный в проекте Закона о режиме видеосредств, разработанного Национальным центром защиты персональных данных.

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Положение должно быть одобрено Органом гражданской авиации — единственным органом в нашей стране, который имеет право устанавливать правила полета и запретные зоны в воздушном пространстве Республики Молдова.